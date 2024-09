Armement: cet allié des USA veut 12 sous-marins

LP/Arnaud Dumontier

Alors que le monde connaît une période compliquée, marquée par de nombreux troubles et tensions, bon nombre de nations ont décidé d’investir pour renouveler leur parc défensif. C’est le cas de la France notamment, mais aussi des États-Unis et, plus récemment, du Canada !

En effet, le pays à la feuille d’érable a annoncé son intention d’acheter pas moins de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle. Un appel d’offres a ainsi été lancé. Résultat, tous les plus grands groupes spécialisés dans la construction navale sont sur le qui-vive afin de répondre aux besoins exprimés. L’objectif ? Permettre au Canada de pouvoir assurer sa défense maritime.

Publicité

Le Canada va acheter 12 sous-marins

Ces acquisitions permettront aux forces armées de pouvoir patrouiller, identifier et neutraliser d’éventuelles menaces, sur les trois côtes qui entourent le pays. Un projet de modernisation attendu, puisque les sous-marins qui composent actuellement la flotte canadienne sont assez vieux. En effet, ils ont été construits entre 1990 et 1993 en Grande-Bretagne, avant d’être rachetés en 1998.

Selon les premières estimations, ces sous-marins resteront actifs jusqu’au milieu des années 2030, date à laquelle ils seront donc remplacés par les nouveaux bâtiments commandés. Une transition douce sera amorcée vers des sous-marins de meilleure qualité, pour une efficacité pleine et entière, afin d’assurer la réussite du plan de modernisation, baptisé “Notre Nord, fort et libre”.

De nouvelles annonces sont attendues

Pour l’heure, on ne sait toutefois pas quelle est ou quelles sont les entreprises qui auront la chance de s’occuper de construire ces sous-marins, ni à combien ce projet sera officiellement chiffré. En effet, aucune information n’a filtré concernant l’appel d’offres. Mais les choses avancent assez vite côté Ottawa et nul doute que d’ici aux quelques semaines à venir, de nouvelles informations quant aux offres annoncées et sélectionnées par le gouvernement seront dévoilées au grand public.