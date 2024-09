Armement: la France fait une commande spéciale 

Sébastien Lecornu. Photo Samuel Kirszenbaum

La France a décidé d’armer l’Europe. En effet, le ministre des Armées a annoncé à l’occasion d’une grande conférence sur la défense aérienne et antimissile du Vieux Continent, que Paris allait investir et acheter pas moins de huit systèmes de défense aérienne.

Ces systèmes de défense SAMP/T NG (Système sol-air moyenne portée Nouvelle Génération) aérienne seront d’un tout nouveau genre. En effet, ils seront capables d’intercepter et détruire des avions de combat ainsi que des missiles hypersoniques, qui sont traditionnellement complexes à stopper. Les premières livraisons sont attendues d’ici à 2026.

La France achète des systèmes de défense antiaérien

Ce contrat stratégique a été signé par l’État français, conjointement avec l’Italie. Une nécessité aux yeux du gouvernement, pour qui la défense aérienne est un enjeu essentiel pour la sécurité des européens, et qui, malgré ce fait accompli, est l’un des secteurs ou l’Union européenne investit de moins en moins. Il était donc impératif de “relancer la machine” en annonçant une telle acquisition.

Ces systèmes de défense pourront stopper plusieurs types d’aéronefs, allant des drones jusqu’aux avions de combat, sans oublier donc les missiles hypersoniques. Les radars disposeront d’une portée de détection de 350 kilomètres et tireront des missiles de type Aster 30, disposant d’une portée de plus de 150 kilomètres (pour une vitesse de croisière de l’ordre de 3.700km/h).

Des missiles testés sur le terrain

Ces derniers sont bien connus et leur efficacité n’est plus à prouver, puisqu’ils sont notamment utilisés sur le terrain, en Ukraine. La Roumanie en dispose également, dans le cadre de la mission AGILE de l’OTAN (Organisation du Traité Atlantique-Nord). L’Italie en a également installé six un peu partout dans le pays. La France, outre ceux commandés, en dispose, quant à elle, de huit. Ils ont d’ailleurs été déployés à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris, en toute discrétion.