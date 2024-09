Arrestation de Homeky et de Boko au Bénin : Le Tofa 2024 avait-il raison ?

Photo DR

Le Tofa 2024 avait donc vu juste ? Cette interrogation est présente dans la tête de beaucoup de Béninois depuis l’information relative à un coup d’Etat manqué qui impliquerait certains très proches collaborateurs de Patrice Talon. Oswald Homéky et Olivier Boko étaient-ils réellement les judas qu’avait désigné l’oracle au terme de la consultation pour l’année 2024 ?

Dès les premiers jours de 2024, l’oracle avait prédit une haute trahison au sommet de l’Etat. Le signe qui est apparu après la consultation du Fâ est le « Sa Aklan ». Si par ce signe, le Fâ a prédit beaucoup de belles choses pour le pays, il avait également mis en garde contre la trahison qui pourrait être enregistré. Dans le document de 70 pages qui consigne toutes les prévisions de l’oracle, on peut revoir la partie ayant rapport avec cet avertissement.

« Il y a dans le système de gouvernance des traîtres qui finiront par être découverts. Le Fá recommande aux responsables au sommet de l’État une plus grande vigilance à l’endroit de certains collaborateurs couverts d’habits de traîtres. Quant aux traîtres, le Fá déconseille ce comportement d’abus de confiance et de traîtrise qui pourrait leur être fatal », avait prédit l’oracle selon le rapport général du Tofa 2024. Plus de 8 mois plus tard, les prédictions semblent se vérifier. Il s’agit de deux gros morceaux du régime actuel qui sont accusés d’avoir tenté de renverser l’actuel patron de la Marina.

Olivier Boko est l’ami très intime de Patrie Talon et son très proche partenaire d’affaires. Oswald Homéky est également un proche collaborateur du président béninois et a occupé pendant sept ans le poste de ministre des Sports au sein de l’appareil d’Etat. Comme la Terre, le Fâ aussi ne ment donc pas ?