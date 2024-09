Bénin : Après la marque Kiabi, la Gdiz livre des vêtements à U.S. Polo Assn

Après la marque française Kiabi, la Zone Industrielle de Glo-Djigbé annonce une exportation de vêtement « Made in Benin » pour la marque américaine U.S. Polo Assn. L’information a été rendue publique par le biais d’un communiqué de la Société d’investissement et de promotion des industries (Sipi-Bénin) parvenu à notre rédaction. La marque américaine, très célèbre, offre une large gamme de vêtements, accessoires, articles de voyage, montres et chaussures, disponibles plus de 130 pays. Cette exportation qui est une première dans la collaboration entre la Gdiz et la structure marque le début de l’intégration de la zone au sein de la chaîne.

Selon le communiqué de la Sipi-Bénin, les volumes d’expédition sont estimés à plus d’un million de pièces au cours des prochaines années. Cet exploit a été rendu possible grâce au partenariat avec INCOM S.P.A, détenteur de la licence de U.S. Polo Assn. sur le marché européen. De façon plus précise, les vêtements conçus selon des normes rigoureuses sont constitués de Sweat-shirts à capuche ; Polos et de T-shirts. Le directeur général de la Société d’investissement et de promotion des industries (Sipi-Bénin) a saisi cette occasion pour exprimer toute sa joie face à cette expédition.

« Cette première exportation de vêtements ‘‘Made in Benin’’ pour U.S. Polo Assn. n’est pas seulement un moment de fierté pour GDIZ mais aussi pour tout le Bénin. Elle témoigne de nos capacités croissantes à produire des textiles de haute qualité qui répondent aux normes internationales. Nous sommes ravis de voir le Bénin faire un pas significatif dans l’industrie mondiale du prêt-à-porter, mettant en avant notre engagement envers l’excellence et le développement durable », fait-il remarquer. Francesco Gozzini, Directeur de Production d’INCOM Italie n’a pas manqué non plus d’exprimer sa joie pour l’issue de cette collaboration.

« Nous sommes honorés de collaborer avec la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) pour cette exportation significative de vêtements pour la marque U.S. Polo Assn », a-t-il indiqué. Rappelons qu’avant cette exportation, la Gdiz s’était déjà adonné au même exercice avec marque française Kiabi. 80 000 de pièces de vêtements ‘’Made in Benin’’ produites au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé ont été expédiés vers l’Europe.

Cette marque européenne est propriétaire d’une chaîne de magasins spécialisée dans les vêtements et accessoires pour femmes, hommes, enfants et bébé, avec près de 563 points de vente, une forte présence en France et une implantation en Espagne, Italie, Afrique, Moyen-Orient et dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (Drom). Il s’agissait de la toute première exportation de pièces de vêtements du Bénin vers l’Europe.