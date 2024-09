Bénin : Après les prostituées, la police prend plusieurs mendiants à Cotonou 

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Près de 70 mendiants et enfants errant ont été récupérés par la police à Cotonou et plus précisément dans le 12ème arrondissement. L’information a été rapportée en effet par Bip Radio. Le média fait également savoir que, ces personnes ont été transférées dans un centre de Kpomassè, dans le département de l’Atlantique. Rappelons que, cette information intervient dans un contexte où, plusieurs professionnelles du sexe ont été mises aux arrêts dans le même arrondissement de Cotonou.

Toujours selon Bip Radio, plusieurs travailleuses de sexe ont été interpellées au cours de ces dernières nuits. Il s’agirait, selon le média, d’une opération qui a démarré depuis une semaine. Au total, une vingtaine de filles de joie auraient été interpellées dans le cadre de cette opération. La police aurait pour objectif d’empêcher ces professionnelles de sexe de rester sur les grandes voies du 12ème arrondissement.