Bénin : après un mois de vacances, les chantiers qui attendent Talon et son gouvernement

Fin des vacances pour le gouvernement de Patrice Talon. Les membres de l’exécutif reprennent le travail ce jour après un mois de vacances. Cette reprise d’activités se fera certainement avec beaucoup de dossier sous les bras. Mais l’un des plus importants sujets qui attend le gouvernement est l’affaire Steve Amoussou qui défraie la chronique depuis le 12 août dernier.

Pendant 30 jours tous entiers, les travaux du gouvernement de Patrice Talon ont ralenti. En dehors des urgences, on ne pensait guère au travail. Maintenant ce temps est fini. De nouveau, les ministres et le chef de l’Etat reprennent le travail. Déjà sur la table, un dossier brulant et complexe attend la rupture. Il s’agit de l’affaire politico-judiciaire Steve Amoussou. Si le gouvernement togolais s’est lavé les mains dans ce dossier, la réaction du gouvernement béninois est toujours attendue pour clarifier comment un individu « enlevé » au Togo, selon le communiqué du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lomé et son avocat, s’est retrouvé d’abord aux mains des policiers béninois, puis présenté au procureur spécial de Criet et mis sous mandat de dépôt.

Si avant, le silence du gouvernement pouvait se justifier par ses vacances, dès ce jour plus aucune raison ne peut expliquer l’absence de réaction de la rupture de Patrice Talon. Mieux, le gouvernement devrait pouvoir expliquer à sa rentrée comment un responsable du Centre national d’investigations numériques, créé lors du Conseil des Ministre en sa séance du 29 novembre 2023, se retrouve dans cette affaire et est actuellement recherché par la justice togolaise, selon le communiqué du procureur de la république lu sur la chaîne de télévision d’État togolaise.

En dehors de ces explications attendues par tout le peuple béninois et l’opinion internationale, le gouvernement devra aussi s’expliquer devant la représentation nationale sur plusieurs questions d’actualité. Il s’agit notamment des questions posées par le député de l’opposition Habibou Woroukoubou et dix autres de ses collègues, relatives d’une part, aux décès dans les maisons d’arrêt du Bénin, et d’autre part à la détention provisoire illégale. Mais il est question aussi du dossier Steeve Amoussou avec des questions d’actualité posées par le député Eric Houndété du parti d’opposition Les Démocrates.

Par ailleurs, deux autres questions importantes attendent des réactions énergiques de la rupture. Il s’agit dans un premier temps, de l’épidémie du Mpox encore appelé variole du singe qui gronde aux portes du Bénin. En effet, cette maladie qui sévit un peu partout en Afrique, et déclarée urgence sanitaire par l’union africaine, a été détectée en Côte d’Ivoire avec 32 cas enregistrés et un décès. Les populations béninoises attendent d’être rassurées par le gouvernement béninois sur les mesures prises pour que cette maladie n’arrive pas au Bénin.

D’autre part, il s’agit des inondations qui frappent plusieurs pays proches du Bénin. On se rappelle que le Niger est sous l’eau après des plus diluviennes qui se sont abattues avec comme conséquence la coupure de Niamey du reste du pays, l’enclavement des principales artères, des pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels considérables. Pas plus tard que la semaine dernière, l’une des principales villes du septentrion, Parakou s’est retrouvée inondée après plusieurs heures de pluies. Le peuple béninois attend donc de découvrir les dispositions prises par Patrice Talon et son gouvernement pour épargner le Bénin de cette catastrophe naturelle.