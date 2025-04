Microfinance au Bénin :  Ouidah accueille une concertation entre Anssfd et un réseau des maires

Photo : DR

La ville de Ouidah a accueilli, ce lundi 14 avril 2025, une rencontre stratégique entre deux acteurs majeurs de la microfinance au Bénin. Le Directeur Général de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD), Philippe Dahoui, s’est entretenu avec le maire de la commune, Mawugnon Christian Houétchénou, qui assure également la présidence du Réseau des maires pour l’assainissement du secteur de la microfinance.

À l’agenda de cette audience : bilan, échange d’expériences et perspectives pour 2025. Depuis sa création en 2024, ce réseau de maires s’impose comme un levier essentiel dans la lutte contre les dérives observées dans le monde de la finance décentralisée. En se rendant à Ouidah, le Directeur Général de l’ANSSFD entendait mesurer l’efficacité des actions entreprises et envisager de nouvelles pistes de collaboration.

Publicité

« C’est une démarche salutaire. Le Directeur Général est venu voir comment le réseau fonctionne, identifier les difficultés et proposer des solutions concrètes », a confié le maire Houétchénou. Selon lui, cette rencontre a permis de revisiter les acquis de l’année écoulée et de tracer les grandes lignes pour renforcer l’engagement des maires sur tout le territoire en 2025.

De son côté, Philippe Dahoui rappelle que l’initiative du Réseau des maires s’inscrit dans une dynamique entamée dès 2023 pour épurer le secteur de ses pratiques illégales. Il cite notamment les journées communales d’assainissement, organisées dans une douzaine de communes en 2024, comme des actions phares à reconduire. Ces journées ont permis d’informer les populations, de sensibiliser sur les arnaques et de poser les jalons d’un environnement financier plus sûr.

Mais pour aller plus loin, une évaluation s’impose. « Il nous faut un véritable benchmarking pour analyser les succès et les échecs, ajuster les approches, et préparer efficacement la première session du réseau des maires pour 2025 », souligne le Directeur Général. Ce rendez-vous à Ouidah a donc jeté les bases d’un nouveau plan d’action. Une attention particulière sera accordée à la formation des citoyens, à la prévention des risques, et à l’adaptation des stratégies à la nouvelle loi en cours de finalisation à l’Assemblée nationale. Le pari est ambitieux, mais la volonté est commune : faire de la microfinance un outil fiable d’inclusion financière et sociale. Le tandem ANSSFD – Réseau des maires semble désormais prêt à relever ce défi.