Liste électoral au Bénin : la CENA et l’ANIP font le point

À moins d’un an des élections générales de 2026, la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) et l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) avancent dans la préparation du scrutin. Ce lundi 14 avril 2025, le président de la CENA, Sacca Lafia, a reçu le directeur général de l’ANIP, Aristide Adjinacou, pour une séance de travail stratégique dans la salle de réunion de l’institution.

Au cœur de cette rencontre : les modalités d’élaboration et de transmission de la Liste Électorale Informatisée (LEI), ainsi que les données statistiques qui l’accompagnent. Plusieurs sujets techniques ont été abordés, dans l’objectif d’assurer une organisation fluide du processus électoral.

Parmi les points discutés figurent la création de nouveaux centres de vote à la demande des citoyens, la répartition équitable des électeurs dans les centres existants, la configuration des postes de vote avec les documents nécessaires, et l’analyse statistique de la LEI. La question du découpage des grands arrondissements, notamment ceux dépassant 100 postes de vote, a également retenu l’attention.

Les échanges ont aussi porté sur les formats de transmission des données et sur d’autres attentes formulées par la CENA. À chaque étape, le directeur général de l’ANIP a apporté des réponses précises, en insistant sur l’engagement de son institution à respecter les délais fixés par le Code électoral. Il a rappelé que, selon l’article 17, l’ANIP doit fournir les statistiques 180 jours avant le scrutin et transmettre la liste électorale au plus tard 60 jours avant le jour du vote.

Cette rencontre visait à garantir une parfaite synchronisation entre les deux structures, afin de sécuriser chaque étape du processus électoral. Les deux parties entendent poursuivre cette collaboration pour assurer la transparence et l’efficacité du scrutin à venir.