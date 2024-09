Bénin : Assassinat d’un jeune homme à Zogbodomey

Un véhicule de la police républicaine

À Ouassougon, une localité située dans l’arrondissement d’Akiza, dans la commune de Zogbodomey, un jeune homme âgé d’une trentaine d’années a été tué et sa tête emportée. La découverte macabre a été faite lundi 02 septembre 2024. Le corps sans vie du disparu a été découvert derrière l’école primaire publique du village, lundi 02 septembre 2024, sans sa tête.

Les auteurs de ce drame demeurent encore non identifiés. Également, les raisons qui pourraient motiver cet acte inadmissible et inhumain ne sont pas encore connues. La victime, Olivier Agueh, d’après les informations rapportées par Le Potentiel, serait le frère du chef du village de Ouassougon, Jules Agueh. La police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire, afin de mettre la main sur les criminels et de ramener la quiétude au sein de la population.

Pour rappel, toujours dans la commune de Zogbodomey, dans le village d’Ouassougnon l’année dernière, le corps sans vie d’un éleveur a été retrouvé mercredi 29 mars. Il a été retrouvé mort dans la matinée et une trentaine de ses bœufs a été abattue. Les forces de l’ordre avaient aussi ouvert une enquête pour élucider ce drame.