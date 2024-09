Bénin: Décès de deux policiers dans une attaque

Photo DR

Un groupe armé non identifié a attaqué une équipe de polices sur la route inter-état Cotonou Malanville à Bangou, arrondissement de Guéné dans la commune de Malanville. L’information a en effet été rapportée ce jeudi 19 septembre 2024 par la radio Sota FM. Selon ce média local, des échanges de tirs auraient été enregistrés entre les éléments de la sécurité et les assaillants. Le bilan fait état de deux morts et d’un blessé dans les rangs des Forces de défense et de sécurité toujours selon le média.

Des témoignages recueillis sur le terrain par Sota Fm, on retient que la situation se serait produite au petit matin de ce jeudi. Pour l’heure, aucune réaction officielle n’a tout de même été enregistrée. Le constat sur le terrain est que la circulation sur la route inter-état Cotonou Malanville est bloquée pour un moment. S’agit-il d’un simple braquage ou d’un acte terroriste ? Bien malin qui pourrait répondre par l’affirmative à cette interrogation.