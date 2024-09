Bénin : Jean-Claude Codjia interdit la vente à la sauvette dans l’Atlantique

Le Préfet Jean-Claude Codjia - photo DR

La vente à la sauvette est désormais interdite dans tout le département de l’Atlantique. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un arrêté préfectoral rendu public il y a quelques jours. Selon le document signé par le préfet Jean-Claude Codjia, cette activité se passe dans les conditions irrégulières dans les lieux publics. Aussi, en son article premier l’arrêté préfectoral l’interdit.

« La vente à la sauvette est formellement interdite au niveau des carrefours, sur les artères, les trottoirs, les terre-pleins centraux et dans les feux tricolores des communes des départements de l’Atlantique », a martelé la décision de l’autorité préfectorale. Celles et ceux qui seront pris dans l’exercice de cette activité désormais illégale dans le département de l’Atlantique s’exposeront à des amendes et à la confiscation des marchandises.

L’amende forfaitaire pourrait aller de 10 à 200 mille francs sans préjudice de la mise à la fourrière des moyens de transports impliqués a précisé l’arrêté. Le préfet instruit ainsi les maires qui sont sous sa juridiction afin que la décision soit appliquée strictement.