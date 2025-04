Elon Musk: encore une mauvaise nouvelle venue du Canada

Photo: Andrew Harnik/Getty

Depuis sa nomination controversée à la tête du Department of Government Efficiency (DOGE) en janvier dernier, Elon Musk enchaîne les polémiques et les revers. Le milliardaire, qui cumule déjà tensions au sein de l’administration Trump et critiques pour ses positions politiques clivantes, voit désormais l’empire Tesla subir les contrecoups de son engagement politique. Entre réductions drastiques dans la fonction publique américaine et chutes des ventes de ses véhicules électriques à l’international, le PDG de Tesla affronte une tempête d’impopularité qui ne semble pas prête à s’apaiser.

Le Canada tourne le dos aux Tesla

Le dernier coup dur pour l’entrepreneur vient du Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé qu’il allait se séparer de sa flotte de 11 véhicules Tesla, conséquence directe des tensions commerciales avec les États-Unis et du rôle prépondérant de Musk auprès du président Trump.

La première ministre Susan Holt a confirmé aux médias que ces véhicules, actuellement inutilisés et stationnés dans un parc, seraient mis en vente. Ces voitures électriques, acquises d’occasion pour environ 82 000 dollars canadiens chacune, faisaient partie d’une initiative liée au plan d’action provincial sur les changements climatiques.

Cette décision ne représente que la dernière partie visible d’une réaction canadienne bien plus large. Le gouvernement fédéral a suspendu le versement de 43 millions de dollars canadiens en subventions pour véhicules électriques destinées à Tesla et a exclu l’entreprise des futurs programmes d’incitatifs. La ministre des Transports, Chrystia Freeland, a précisé que cette mesure était une réponse directe aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis sur les importations canadiennes, et que l’exclusion de Tesla resterait en vigueur tant que ces tarifs seraient maintenus.

D’autres provinces ont emboîté le pas au Nouveau-Brunswick. La Nouvelle-Écosse a également retiré les véhicules Tesla de ses programmes de subventions provinciales, citant explicitement l’association entre Musk et les politiques de l’administration Trump comme l’une des raisons de cette décision.

Tesla paie le prix de l’engagement politique de son patron

L’image de Tesla subit une détérioration significative à mesure que son fondateur s’implique davantage en politique. Les ventes du constructeur automobile ont plongé dans plusieurs marchés clés, notamment en Europe et en Australie, où des manifestations contre Musk se multiplient.

Au Canada, la situation est particulièrement alarmante. Les ventes de Tesla y ont chuté de manière spectaculaire, avec une diminution estimée à 70% en janvier 2025 par rapport à décembre 2024. Cette dégringolade sans précédent illustre l’ampleur du rejet que suscite désormais la marque.

Plus inquiétant encore, des actes de vandalisme ciblant spécifiquement les véhicules et concessions Tesla se multiplient à travers le pays. À Hamilton, pas moins de 80 véhicules ont été endommagés en mars, témoignant d’une hostilité grandissante envers ce qui est perçu comme un symbole de l’administration Trump.

La marque, jadis symbole d’innovation et de transition écologique, se transforme progressivement en emblème politique polarisant. Cette association entre Tesla et les positions controversées de Musk auprès de Trump a provoqué une érosion de la demande et une chute de la valeur boursière de l’entreprise.

Au sein même de l’administration américaine, les tensions s’accumulent. Le rôle de Musk au DOGE, censé rationaliser la bureaucratie gouvernementale, s’est traduit par des licenciements massifs provoquant protestations et résistance interne. Sa proposition d’un accord de libre-échange avec l’Europe a également généré des frictions avec d’autres conseillers présidentiels, notamment Peter Navarro, critique régulier des positions de Musk.

Malgré ces controverses en cascade, Donald Trump continue d’afficher son soutien au milliardaire, le présentant comme une « voix indépendante » au sein de son administration. Une loyauté qui, pour l’instant, ne suffit pas à enrayer la spirale négative qui touche aussi bien l’image personnelle de Musk que les performances commerciales de Tesla.