Au cours de ces derniers jours, le parking de l’hôtel Golden Tulip de Cotonou a servi de cadre à l’organisation d’une foire aux innovations sur le niébé. Il s’agit d’un événement grand public ouvert à tous, appelé la « La journée du niébé –Aïkounzan 2024 ». Cette initiative entre également dans le cadre de la Conférence mondiale de recherche sur cette légumineuse qui est comptée parmi celles qui sont plus cultivées et consommées en Afrique de l’Ouest. Les travaux de cette rencontre ont démarré ce lundi 23 septembre et prendront fin le jeudi 26 septembre.

La journée du niébé –Aïkounzon a été une occasion de promotion de cette légumineuse. Il s’agit d’une organisation conjointe de plusieurs organismes. On peut citer la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi, l’Institut de Recherche pour le Développement (Ird), le Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement, le Laboratoire d’Analyse Régionale et d’Expertise Sociale (Lares) et l’Iita. Ces différentes organisations sont partenaires dans le cadre du projet ProPulse, et conduisent des travaux de recherche sur l’amélioration de la qualité nutritionnelle des produits à la base de niébé, sur l’optimisation des procédés de transformation et sur leur adaptation aux attentes des consommateurs béninois.

Selon Youna Hemery de l’Institut de Recherche pour le Développement (Ird), la journée dédiée au niébé a fondamentalement pour but de mettre en valeur tous les acteurs de la filière niébé depuis la production jusqu’à la transformation et à la consommation. Ce faisant, indique-t-elle, les métiers liés à cette filière seront connus du grand public. C’est dans cette même dynamique qu’un concours de cuisine a été initié sur le niébé à l’endroit des chefs et de l’association des femmes transformatrices de cette légumineuse.

Dans la catégorie des chefs, c’est Samuel Sowu qui a décroché la première phrase avec son innovation sur le niébé. Il est suivi dans cette même catégorie par Narcisse Yaovi Dodjenon et Expédit Mahougnondé. Dans la catégorie des associations de femmes transformatrices du niébé, c’est Charlotte Hounkanli qui est la première. Léonie Dêgan et Aline Bossou et Solange Akohou ont respectivement occupé les places suivantes.

Les lauréats à ce concours ont reçu comme distinction, une unité de transformation-vente (Cuisine mobile). Selon Madodé Yann, Professeur associé en Sciences et Technologies des aliments, ces cuisines os mobiles améliorent le dispositif de production et vente d’aliments à base de niébé, permettant aux vendeuses d’exercer dans de meilleures conditions sanitaires hygiéniques, en respectant les contraintes réglementaires. Ces cuisines mobiles sont le fruit de plusieurs années de réflexion entre les artisanes-transformatrices, des chercheurs et des fabricants d’équipements de Cotonou.

On peut noter que cette foire a mobilisé plusieurs entreprises intervenant dans le domaine du niébé. Ces structures ont profité de cette foire pour vulgariser les différentes productions liées au niébé. Tous les visiteurs ont pu déguster gratuitement les aliments préparés à l’aider de ces cuisines mobiles.

Lauréats concours de cuisine sur le niébé

Catégorie des chefs

1er : Samuel SOWU

2ème : Narcisse Yaovi DODJENON

3ème : Espédit MAHUGNONDE

Catégorie association des femmes transformatrices de niébé

Groupe ATTA Super

1ère : Charlotte HOUNKANLI

2ème : Léonie DEGAN

3ème : Aline BOSSOU

4ème : Solange AKOHOU