Bénin : La rentrée académique officiellement lancée à la Fast de l’Uac

La rentrée académique 2024-2025 a été officiellement lancée à la Faculté des Sciences et Techniques (Fast) de l’Université d’Abomey-Calavi dans la matinée de ce mercredi 18 septembre 2024. A l’Amphi Etisalat, le Doyen de cette faculté, entouré des professeurs, a procédé au lancement des Journées pédagogiques qui marquent le début des activités académiques au sein de cette entité universitaire. L’activité qui durera trois jours a été lancée en présence du Vice-recteur chargé des Affaires académiques de l’Université d’Abomey-Calavi, le professeur Yélindo Patrick Houessou.

Devant ses paires, le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques (Fast) de l’Université d’Abomey-Calavi, le professeur Farid Abdel Kader Baba Moussa a exprimé toute sa joie pour l’issue de l’année académique 2023-2024. Pour lui, la faculté a réussi le pari du respect du calendrier académique de l’Université. C’est une première dans l’histoire de la Fast selon lui. Il n’a pas manqué de faire remarquer que, le respect du calendrier académique arrange tant les étudiants que tout le personnel enseignant. « Les étudiants sont situés sur leurs situations, jouissent de vraies vacances auprès de leurs parents qui économisent sur les loyers et toutes les autres dépenses nécessitées par des années académiques sans fin et peuvent en toute tranquillité postuler aux différents concours dans l’administration publique », a déclaré le doyen de la Fast.

Pour lui, l’atteinte de cet objectif a été possible dans un premier temps, grâce aux réformes du gouvernement, mais également à cause de la détermination de toutes les personnes qui interviennent au sein de la Faculté des Sciences et Techniques (Fast). « Il nous faut absolument aller plus loin pour maintenir et améliorer continuellement ce dynamisme historique. Ce qui est bel et bien l’objectif de ces journées pédagogiques », a-t-il déclaré tout remerciant le Vice-recteur chargé des Affaires académiques de l’Université d’Abomey-Calavi pour son soutien permanent à l’endroit de la Fast.

L’autorité rectorale pour sa part, a fait savoir que les échos provenant de la Fast sont de plus en plus satisfaisants. « Votre Faculté se positionne sur la liste des entités dont l’université peut se réjouir parce qu’elle arrive envers et contre tout à tenir le pari des délais académiques que je suis chargé de superviser au niveau du vice-rectoral. Je vous en félicite et vous invite à inscrire ces performances dans la durabilité », a déclaré professeur Yélindo Patrick Houessou. Aussi, des lettres de félicitation ont été adressées à l’équipe du décanat de la Faculté des Sciences et Techniques (Fast).

Quant aux journées pédagogiques, le vice-recteur chargé des Affaires académiques de l’Université d’Abomey-Calavi, estime qu’elles représentent pour l’enseignant un meilleur creuset pour s’informer, s’évaluer, s’ajuster et s’améliorer dans l’art de rendre le savoir.

Notons que plusieurs communications ont meublé depuis ce mercredi ces journées pédagogiques. La toute première était en lien avec le « Harcèlement sexuel en milieu universitaire ». La seconde est relative à la « restitution de la formation sur la scénarisation et la mise en ligne des cours ». La dernière concerne « l’élaboration des épreuves à QCM/QCU : techniques applicables aux sciences exactes ».