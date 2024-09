Bénin: le Fonds régional de stabilisation et de développement de la CEDEAO lancé

Photo: DR

Le Fonds régional de stabilisation et de développement (FRSD) de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été officiellement lancé à Cotonou, marquant une avancée significative dans les efforts de soutien aux économies fragiles de la région. Cet instrument vise à offrir une réponse efficace aux nombreux défis économiques et sociaux auxquels sont confrontés les pays membres, en particulier ceux affectés par des chocs externes comme les crises sanitaires et la volatilité des prix des matières premières.

L’objectif principal du FRSD est de renforcer la résilience des États membres de la CEDEAO en mobilisant des ressources pour des projets structurants. Ce fonds, qui cible des secteurs clés tels que l’agriculture, les infrastructures et les énergies renouvelables, répond à un besoin pressant de stabilisation économique et de promotion du développement durable. Le soutien est destiné non seulement à atténuer les effets des crises économiques, mais aussi à encourager une croissance inclusive, en mettant un accent particulier sur les populations les plus vulnérables, à savoir les femmes, les jeunes et les enfants.

La mise en place de ce fonds est le fruit d’une collaboration entre la CEDEAO et plusieurs partenaires internationaux, dont la Coopération allemande à travers la GIZ et la banque KfW. Ce partenariat permettra d’allouer des financements directs aux États membres, avec des investissements importants dans les infrastructures socio-économiques de base, ainsi que dans le secteur privé. Au Bénin, une enveloppe de 15 millions d’euros a été promise pour soutenir des projets dans les départements des Collines, de l’Atacora et de la Donga, au cours des trois prochaines années.

Les consultations menées pour préparer l’arrivée de ce fonds ont mis en lumière les besoins spécifiques des zones concernées. Des évaluations rigoureuses ont été réalisées pour s’assurer que les actions engagées soient en adéquation avec les plans de développement nationaux et locaux. Cette approche concertée a pour ambition de maximiser l’impact des investissements et de contribuer à la réduction de la pauvreté en offrant des opportunités économiques aux communautés locales.

Cet instrument financier se distingue par sa capacité à stabiliser les économies, tout en favorisant une gouvernance inclusive. Le fonds intervient non seulement pour répondre aux besoins immédiats, mais aussi pour instaurer une dynamique de développement à long terme, fondée sur la création d’emplois, le renforcement des infrastructures, et la promotion de la cohésion sociale. La mise en place de politiques de bonne gouvernance apparaît essentielle pour garantir la durabilité de ces initiatives et assurer que les bénéfices du fonds soient ressentis par les populations à tous les niveaux.