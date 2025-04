Rencontre entre le Bénin et la Slovénie : un nouvel élan diplomatique

Shegun Bakari - Photo : DR

Le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olushegun Adjadi Bakari, a rencontré ce lundi 7 avril 2025 son homologue slovène, Tanja Fajon. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un déplacement de travail de la cheffe de la diplomatie slovène à Cotonou. À l’issue de leur entretien, les deux pays ont signé un Mémorandum d’entente portant sur des consultations politiques et diplomatiques.

Tanja Fajon est arrivée à Cotonou la veille, dimanche. Elle a échangé avec le ministre Bakari sur les relations entre la Slovénie et le Bénin. Les deux responsables ont exprimé leur volonté d’approfondir leur coopération. Ensemble, ils ont procédé à la signature d’un document officiel. Il s’agit du premier accord de ce type entre Cotonou et Ljubljana.

Ce mémorandum prévoit l’instauration de consultations régulières entre les deux États. Celles-ci permettront de faire le point sur l’évolution de leur partenariat et de partager des points de vue sur des sujets régionaux ou internationaux.

La séance s’est poursuivie en présence des délégations officielles des deux pays. À cette occasion, Tanja Fajon a salué la qualité des échanges. Elle a souligné l’importance du rapprochement entre la Slovénie et le Bénin, tout en insistant sur la portée des accords conclus.

En plus de ses fonctions diplomatiques, Tanja Fajon occupe également le poste de Vice-Première ministre de l’Union européenne. À ce titre, elle a évoqué la coopération entre le Bénin et l’UE. Selon elle, le Bénin joue un rôle clé en Afrique de l’Ouest. L’Union européenne souhaite donc renforcer sa collaboration avec le pays, notamment dans les domaines de la sécurité et du développement. Avant de conclure sa visite, Tanja Fajon a exprimé sa satisfaction et a affirmé son plaisir de retrouver le Bénin lors du prochain sommet UE-Afrique.