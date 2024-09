Bénin : Le parti Restaurer l’Espoir exige la libération immédiate de Steeve Amoussou

Les réactions continuent de se succéder depuis le 12 août, date à laquelle le béninois Steve Amoussou a été « enlevé » à Adjidogomey à Lomé, puis remis à la police béninoise et mis sous mandat de dépôt après sa présentation au procureur spécial de la Criet. Après Irénée Agossa et Sabi Sira Korogoné la semaine dernière, c’est le tour du parti de Candide Azannaï de réagir et d’exiger la libération immédiate de l’intéressé.

« Le parti Restaurer l’Espoir condamne son enlèvement, sa séquestration, exige sa mise en liberté sans délai et sans condition ». C’est l’exigence faite par le parti de l’ancien ministre délégué chargé de la défense nationale et ancien proche de Patrice Talon dans l’affaire Steve Amoussou. « Nous tenons solidairement responsables Monsieur Patrice Talon et tout son gouvernement de la vie de Monsieur Steve Amoussou, de sa liberté, de sa sécurité, de son intégrité physique et mentale et de la préservation de tous ses droits ainsi que de tout ce qui peut découler de la situation créée du fait des événements criminels du 12 août 2024 au Togo, de leurs suites au Bénin et de toutes leurs conséquences », ajoutent les responsables du parti.

Publicité

Steve Amoussou est en effet poursuivi au Bénin pour « harcèlement par voie électronique, publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion ». La justice togolaise a réagi le dimanche 25 août 2024 dans cette affaire, dénonçant fermement cet « enlèvement » et en annonçant avoir émis des mandats d’arrêt internationaux contre quatre ressortissants béninois soupçonnés d’être les « ravisseurs » de Steve Amoussou. Deux autres personnes, un conducteur de taxi-moto de nationalité togolaise et une esthéticienne de nationalité béninoise résidant au Togo, ont également été placées en détention pour avoir aidé les 4 Béninois.

Mais depuis cette prise de position des autorités togolaises, les autorités béninoises sont restées silencieuses sur cette affaire. Ceci suscite l’indignation de l’opposition, dont le parti Restaurer l’Espoir de Candide Azannaï, ancien allié du président Patrice Talon. « Le Parti Restaurer l’Espoir se déclare inquiet et préoccupé par le silence incompréhensible des autorités judiciaires de notre pays la République du Bénin sur les faits d’enlèvement du Sieur Steve Amoussou », dénonce le parti dans une déclaration rendue publique ce dimanche.

Candide Azannaï et le parti qu’il dirige exigent que les autorités béninoises coopèrent sans délai avec leurs homologues togolais pour faire toute la lumière sur les circonstances de cet « enlèvement » survenu sur le sol togolais.