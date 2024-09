Bénin : « Le Pouvoir du déni », le nouveau livre du Père Éric Aguénounon

Le Père Arnaud Éric Aguénounon était dans l’après-midi de ce samedi 21 septembre face à la presse. L’objectif était de présenter aux hommes des médias, son nouveau livre dont le titre est : « Le Pouvoir du déni », Chronique d’une démocrature assumée. Ce livre qui vient enrichir l’univers littéraire béninois est comme un procès à la gouvernance de Patrice Talon depuis 2016. Il a été préfacé par Francis Lalèyè et publié à Paris aux éditions les impliqués du groupe l’Harmattan.

Le nouveau livre de l’essayiste et philosophe politique est de 129 pages accompagnées de biographie. Il fait une description du Bénin d’aujourd’hui et déplore le traitement qui est réservé aux populations. Selon Expédit Ologou qui a présenté l’ouvrage au public, le Père Arnaud Éric Aguénounon qui peut être comparé au Père Alphonse Quenum, a parfois été cru dans le choix de ses mots. Il a cité à plusieurs niveaux quelques extraits du nouvel ouvrage du directeur de l’Institut des artisans de justice et de paix. « J’écris sur le sujet de la précarité, parce que dans le Bénin d’aujourd’hui, le Bénin qui a toujours existé à mes yeux et qui par contre vient d’exister pour certains, il est mis en avant les pierres et les hommes n’existent que pour chanter la beauté des pierres », a-t-il par exemple lu devant l’assistance.

Pour le Père Arnaud Éric Aguénounon, les routes en chantier, les infrastructures en cours de construction ne peuvent être hissés comme la prouesse d’un régime, a expliqué le présentateur du livre. « C’est un parti pris pour les plus pauvres, pour les droits de l’homme et pour l’Etat de droit », a observé Expédit Ologou. L’auteur rappelle également dans ses écrits, le retrait du droit de grève et beaucoup d’autres choses qui lui font dire que le pouvoir actuel aurait fermé toutes les portes par lesquelles il est venu aux affaires.

A cette conférence de presse, l’auteur a tenu à rassurer les uns et les autres sur son orientation politique. Il fait savoir qu’il n’est ni opposant ni du camp présidentiel. Rappelons que, le Père Arnaud Éric Aguénounon n’est pas à son premier ouvrage en politique. Diplômé en Théologie, en Sciences de l’éducation et en Relations internationales, il a fait ses études de spécialisation à Dijon en France où il a obtenu le Master I et II en Philosophie politique à l’Université de Bourgogne (France).