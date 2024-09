Bénin : MTN instaure un mois de reconnaissance et de gratitude pour ses employés  

Du 13 septembre au 13 octobre 2024, le réseau de téléphonie mobile Mtn Bénin compte célébrer son personnel par une activité intitulée : « Global Appreciation Month ». L’initiative lancée officiellement le vendredi dernier vise à célébrer les différentes réussites des équipes ainsi que des clients de cette entreprise intervenant dans la télécommunication. Il s’agira de quatre semaines de gratitude, de partage et d’inspiration au sein de Mtn Bénin. Selon les explications de Ayaba Viviane Sissuh, Directrice des Ressources Humaines de Mtn Bénin, l’activité en est à sa sixième édition. La particularité de cette année est qu’elle est passée à un mois. Au cours des années antérieures, elle se déroulait en une semaine seulement.

Une culture au sein de Mtn Bénin

« Je crois que nous en sommes à la 6e édition si je me trompe. Chaque année au mois de septembre à pareil moment, nous invitons les collègues à se poser et à prendre un temps. Un peu de temps de travail pour dire merci. Pour dire merci au collège d’à côté pour dire merci à notre département. Pour dire merci à ce collègue sans lequel nous n’aurions pas pu atteindre notre objectif. Souvent dans la course à l’objectif on oublie qu’il y a des collègues à côté qui nous ont permis d’atteindre cet objectif », a déclaré la Directrice des Ressources Humaines de Mtn pour expliquer le concept du « Global Appreciation Month ». On retient qu’il s’agit d’une culture instaurée au sein de cette entreprise et dont l’objectif est de dire merci à son collègue et d’être reconnaissant envers ses collaborateurs.

La célébration des 25 ans…

Dans le cadre de la célébration des 25 ans de Mtn Bénin, cette activité a subi quelques modifications. Au lieu d’une semaine, elle se déroule sur quatre semaines. Selon Ayaba Viviane Sissuh, la première semaine qui débute ce lundi 16 septembre sera intense et les trois dernières semaines le seront moins. Il s’agira de 3 semaines de surprise 3 semaines de choses inattendues pour dire merci. Merci pour tout ce que les employés ont vécu et ont fait et merci pour avoir amené MTN là où il est aujourd’hui. Les trois semaines vont également se manifester par la fête pour rester dans la dynamique des 25 ans.

A la cérémonie de lancement de cette activité, la directrice de Mtn Bénin, Uche Ofodile a reconnu que cette année a été assez dure pour les travailleurs de cette entreprise. Aussi, a-t-elle promis que toutes les dispositions seront prises pour revoir à la baisse le niveau de pression au sein de l’entreprise. Pour elle, il était important de marquer les efforts des uns et des autres. « C’est véritablement au cours de ce moment challengeant que j’ai vu autant de progrès au sein de l’entreprise. Au lieu d’une semaine d’appréciation, toute la semaine mérite un mois d’appréciation », a-t-elle fait savoir.

Initiative importante…

« Pour moi en tant que Mtneur, ce genre d’initiative est très important parce que ça nous permet de sortir un peu la tête du quotidien du travail et de nous rappeler qu’au-delà d’être des collègues nous sommes des amis et que nous partageons beaucoup plus que le travail. Être tout le temps la tête dans l’ordinateur nous fait oublier le quotidien. Il est donc important de nous rappeler combien nous nous apprécions les uns les autres et combien travailler ensemble en tant qu’équipe est important », a confié pour sa part, Tatiana Koukponou une employée de l’entreprise.