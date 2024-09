Bénin – Niger : échanges bilatéraux entre les ministres Shegun Bakary et Bakary Yaou Sangaré

Capture d'écran

Le 6 septembre 2024, en marge du Forum de coopération sino-africaine (Focac 2024), Olushegun Adjadi Bakary, ministre des Affaires étrangères du Bénin, et son homologue nigérien, Bakary Yaou Sangaré, se sont retrouvés à Beijing pour un entretien bilatéral. Cette rencontre, placée sous le signe de la coopération, a permis d’aborder divers sujets cruciaux concernant les relations entre les deux pays.

L’un des points clés évoqués a été la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Sous l’impulsion de leurs chefs d’État respectifs, les deux ministres ont salué les avancées notables, notamment l’échange de délégations diplomatiques. Par ailleurs, les préoccupations sécuritaires ont occupé une place centrale dans les discussions.

Le Niger a exprimé son inquiétude face aux défis sécuritaires qui entravent la réouverture de la frontière entre les deux nations. En réponse, la partie béninoise a réitéré son engagement à collaborer étroitement avec les autorités nigériennes pour favoriser une reprise rapide des échanges transfrontaliers, tout en renforçant la confiance mutuelle.

Communiqué de presse

Le 06 septembre 2024, son excellence Bakary Yaou Sangaré, Ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l’extérieur de la République du Niger et son excellence Monsieur Olushegun Adjadi Bakary, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, ont eu un entretien bilatéral en marge du sommet 2024 du forum de coopération sino-africaine.

Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont discuté de la normalisation en cours sous le leadership de leur chef d’Etat respectif, des relations entre les deux pays. C’est ainsi qu’ils ont évoqué pour s’en féliciter, l’échange de délégations entre les deux pays, la présentation le 06 août 2024 des copies figurées des lettres de créances du nouvel ambassadeur du Bénin auprès de la République du Niger, son excellence Monsieur Gildas Agonkan, la convocation à une date qui sera arrêtée d’un commun accord, de la deuxième session de la grande Commission mixte de coopération Niger-Bénin.

La partie nigérienne a en outre fait part de ses préoccupations sécuritaires qui bloquent la réouverture de la frontière. Dans la droite ligne des échanges antérieurs, la partie béninoise a rassuré la partie nigérienne et réitéré la disponibilité de ses autorités compétentes à œuvrer au rétablissement rapide et au renforcement de la confiance. A cet effet, les deux parties ont convenu de la poursuite des échanges entre les autorités compétentes des deux pays. Enfin, les deux parties ont convenu d’une prochaine rencontre à New York en marge des travaux de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Fait à Beijing, le 6 septembre 2024