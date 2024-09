Bénin-Niger : Rencontre entre les deux ministres des Affaires Etrangères à New-York

Capture d'écran

Les signes d’un retour progressif à une relation stable entre le Bénin et le Niger. C’est du moins l’une des choses à retenir de la 79ème Assemblée Générale des Nations Unies qui s’est tenue à New-York aux Etats-Unis. En effet, en marge de cette rencontre internationale, les ministres des Affaires Etrangères du Bénin et du Niger ont eu une séance d’échange. Depuis le début de crise entre ces deux pays voisins, il s’agit de la deuxième rencontre entre ces deux personnalités.

Si officiellement aucune déclaration n’a été faite par les deux parties, on peut tout de même imaginer qu’au cœur des échanges, figurent les négociations entrant dans le cadre de la réouverture des frontières fermées depuis plusieurs mois. Après les affrontements publics auxquels nous avons assisté, les autorités nigériennes et béninoises ont repris les chemins du dialogue depuis quelques semaines. Cette situation avait été favorisée par une médiation entamée par les anciens présidents béninois Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo.

Publicité

Suite à cette médiation, beaucoup d’évolutions ont été observées dans la relation entre les deux pays. En effet, l’ambassadeur Gildas Djobloski Agonkan a procédé à la remise des copies figurées de ses lettres de créances au ministre nigérien des Affaires étrangères et de la Coopération, Bakary Yaou Sangaré. A la faveur d’une interview accordée par Gildas Agonkan à Bip Radio, il faisait savoir que dans un futur proche, un nouvel ambassadeur du Niger sera renvoyé au Bénin.

« Le ministre des Affaires étrangères nigérien a clairement exprimé sa position par rapport au retour de leur ambassadeur sur Niamey », avait-il déclaré. A en croire les précisions apportées par l’ambassadeur du Bénin près le Niger, « l’ambassadeur qui était à Cotonou avait déjà fait 5 ans ou 6 ans et c’est dans la logique du redéploiement d’un autre ambassadeur que le ministre des Affaires étrangères nigérien a souhaité qu’on ne puisse pas reconduire quelqu’un pour le rappeler après ».

« Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Bakary, m’a dit que le Niger nommera un nouvel ambassadeur qui prendra fonction dans la logique de la normalisation de nos relations », a réaffirmé l’ancien député béninois lors de son interview qu’il a accordée à Bip Radio. Même si pour l’heure, la frontière est restée fermée, la tension a connu une réelle baisse entre les deux pays.