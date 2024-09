Bénin : Plusieurs partis politiques n’ont pas de siège national selon la Céna

Sacca Lafia - photo : PR Bénin

L’hôtel Azalaï de Cotonou a servi de cadre dans la matinée de ce vendredi 20 septembre à la cérémonie de lancement du rapport de suivi et de contrôle de l’existence fonctionnelle des partis politiques en république du Bénin. Au cours de cette cérémonie qui a eu lieu en présence des responsables de la Commission Electorale Nationale Autonome (Céna) et des représentants des partis politiques, le Directeur Général des Elections a présenté les conclusions de cette mission effectuée dans tout le pays.

Devoir de vérifier la conformité avec la loi

Selon le président de la Commission Electorale Nationale Autonome (Céna), Sacca Lafia, il s’agit d’une initiative qui entre en droite ligne des missions de son institution. « Elle a donc le devoir de vérifier que les partis politiques sont en conformité avec les dispositions de la loi », a-t-il déclaré. Il explique que dans ce cadre, la Céna a déployé une mission aux fins de procéder au suivi et au contrôle de conformité de l’existence effective des partis politiques. Les équipes de l’institution, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ont parcouru le Bénin pour collecter les données relatives à l’existence effective des sièges des partis, au fonctionnement régulier des diverses instances statutaires conformément au cadre légal régissant les partis politiques.

Le président de la Céna a fait savoir que le rapport qui est remis aux formations politiques met l’accent sur les aspects positifs ainsi que sur les insuffisances liées à leur existence en République du Bénin. Le document propose également des recommandations et suggestions pour aider les responsables des partis politiques à corriger les insuffisances identifiées et corriger les pratiques. « Ce rapport représente un outil important qui permettra aux partis de se mettre en conformité avec le cadre juridique électoral, surtout en ces jours qui précèdent les premières élections générales », a déclaré Sacca Lafia.

5partis ne sont pas en règle…

L’honneur est revenu par la suite au Directeur Général des Elections, Boucary Abou Soulé Adam de présenter brièvement le rapport de suivi et de contrôle de l’existence fonctionnelle des partis politiques en république du Bénin. On retient de sa présentation que la mission de contrôle a eu lieu du 18 au 22 novembre 2023. « Huit partis politiques ont pu faire la preuve d’existence fonctionnelle de leur siège national. Cinq partis politiques ne sont pas en règle au regard de cette exigence légale », a déclaré le Dge tout en martelant que ces constats ont été effectués lors de la mission et que les choses peuvent avoir changé.

« Le Croisement entre les différentes données de terrain révèle que parmi les six formations politiques en règle vis-à-vis de l’exigence légale d’avoir un siège national et des bureaux régionaux, seulement trois formations politiques ont fait la preuve de leurs arrêtés préfectoraux de constatation d’existence physique de siège. Quant aux dix autres partis politiques, ils n’en ont pas », a ajouté dans sa présentation le Directeur Général des Elections.