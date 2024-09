Bénin : Richard Boni Ouorou réagit aux propos de Léandre Houngbédji sur l’affaire Steve Amoussou

Les propos tenus par le porte-parole de la présidence de la république sur l’affaire Steve Amoussou ne respectent pas les principes de liberté d’expression selon le président du mouvement Libéral du Bénin. Réagissant à ses propos, Richard Boni Ouorou invite le Porte-parole de la présidence à éviter ce qu’il appelle « l’amalgame, la confusion » et à faire preuve de « responsabilité » dans l’exécution de ses tâches. C’est à travers une tribune publiée sur sa page Facebook.

« Je tiens à souligner que la liberté d’expression est un droit fondamental protégé par de nombreuses constitutions et instruments internationaux et que la liberté de la presse attribuée aux journalistes est formulée sur le continuum de la liberté d’expression. Cette liberté ne se limite donc pas aux journalistes, mais s’étend à tous les citoyens, y compris les activistes politiques », rappelle Richard Boni Ouorou à Wilfried Léandre Houngbédji.

« Il est important de distinguer entre la critique légitime, qui est essentielle dans une démocratie, et les discours diffamatoires ou haineux. Cependant, restreindre la liberté d’expression sous prétexte de protéger votre patron et certaines personnes des critiques pourrait nuire au débat public et à la responsabilité démocratique », ajoute-t-il.

Et il poursuit en déclarant que « les activistes politiques jouent un rôle crucial dans le dynamisme d’une société en mettant en lumière des points de vue souvent négligés. Bien sûr, cela doit être fait de manière responsable. Il est essentiel de trouver un équilibre qui permette de protéger les individus contre la diffamation tout en garantissant un espace suffisant pour le débat et la critique, qui sont des éléments vitaux de toute démocratie ». Le président du mouvement libéral du Bénin invite alors le porte-parole de la présidence de la république à faire attention avant de certains propos.