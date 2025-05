Bénin : 4 ans de prison pour deux jeunes pour vol de moto

Photo Ekolab

Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a rendu son verdict le vendredi 9 mai 2025 dans une affaire de vol de motocyclette impliquant deux jeunes hommes dans la vingtaine. Ils ont été condamnés à quatre ans de prison ferme, selon les informations rapportées par Banouto. Les faits se sont déroulés à Togbin-Daho, dans l’arrondissement de Godomey.

Selon la plainte déposée, la victime affirme avoir stationné sa moto dans la cour d’un immeuble avant de monter rendre visite à un proche. À sa descente, le véhicule avait disparu. L’enquête a permis de localiser la moto chez les deux prévenus alors qu’ils s’apprêtaient à la remettre à un tiers présenté comme le chef du réseau, actuellement introuvable. L’identification des suspects a été facilitée par un habitant du quartier, également victime d’un vol similaire, qui les surveillait discrètement dans l’espoir de récupérer son bien.

Lors de leur comparution, les prévenus ont reconnu les faits. Le plaignant, de son côté, a signalé que le cylindre de démarrage et le phare avant de la moto avaient été endommagés, ce qui l’a conduit à demander des réparations. Le tribunal a prononcé une peine de 48 mois de réclusion à l’encontre des deux jeunes. En plus de cette sanction, ils devront verser 100 000 FCFA à l’État et 20 000 FCFA à la victime, au titre des dommages et intérêts. Les intéressés disposent d’un délai de 15 jours pour faire appel du jugement.