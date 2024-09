Bénin : Sli Afrika lance une application de tracking simplifiée « Suivio »

Photo: DR

Au Bénin, il est désormais possible de suivre à distance le parcours des engins à deux, à trois ou à quatre roues ou même plus. Il s’agit d’une solution qui est proposée aux populations par la Société Sli Afrika. Dénommé « Suivio », ce mécanisme de Gps Tracking fiable et sécurisé a été présenté aux hommes des médias béninois dans la matinée de ce lundi 2 septembre 2024. On retient ainsi que, « Suivio » est la dernière innovation de l’entreprise Sli Afrika créée depuis 2017.

Cette structure intervient spécifiquement dans le secteur de la technologie télématique et met à disposition du public et d’autres entreprises une variété de solutions télématiques pour l’optimisation de la gestion de flotte. Au cours de la rencontre de ce lundi matin avec les hommes des médias, les responsables de cette entreprise ont donné de façon très explicite les différentes explications sur le système de Gps Tracking dénommé « Suivio ». Selon les propos de la Directrice générale Adjointe Ruchdie Zannou de Sli Afrika, l’objectif principal de Suivio est de faire en sorte que le grand public et les acteurs du secteur informel bénéficient d’un système de GPS Tracking avec zéro investissement.

Accompagner les efforts du gouvernement

Le directeur général Jean-Noé Hodonou quant à lui, fait savoir que « suivio » vient accompagner les nombreux efforts que fait le gouvernement dans le secteur du numérique pour faciliter la vie des populations. « C’est à cet effet que depuis la naissance de Sli Afrika en 2017 et à travers cette dernière initiative révolutionnaire et technologique lancée ce jour, communément dénommée Suivio que nous marquons notre engagement à continuellement renouveler notre contribution à cette vision du gouvernement », a confié le responsable de la structure.

« Pour former le concept, nous avons été à l’écoute des besoins des consommateurs, nous avons innové et trouvé des solutions durables pour propulser les technologies télématiques au Bénin et dans la sous-région. Nous croyons fermement que l’accès aux technologies participe à la croissance économique et au progrès social », a confié Jean-Noé Hodonou aux hommes des médias lors de la conférence de presse. Cette sortie médiatique s’inscrit donc dans le cadre de la vulgarisation des solutions télématiques que commercialise sa société.

A coût réduit…

« La collaboration avec toutes les parties prenantes est aujourd’hui la clé de notre réussite collective qui nous a permis de mettre en place des services de qualité à des coûts abordables », a-t-il ajouté. De façon plus pratique, on retient donc que, la solution « Suivio » permet le suivi en temps réel, la connaissance de l’état de son véhicule, l’état de connexion, la connaissance des informations dynamiques telles que la valeur de la batterie, la vitesse et l’état du contact. Le service de Gps Tracking qu’offre la société Sli Afrika est accessible à toutes les couches sociales du Bénin. Il suffirait juste d’un abonnement de 30. 000 Francs Cfa pour bénéficier de ce service pendant un semestre.