Bénin : Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa désormais ouvert au public

Le Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa est désormais une réalité au Bénin depuis quelques jours. Dans la matinée de ce jeudi 5 septembre 2024, elle a ouvert ses portes aux hommes et femmes des médias du Bénin afin qu’ils touchent du doigt ce qui s’y passe et surtout le luxe qu’il offre à ses clients. Pionnière de l’hôtellerie de luxe française depuis 60 ans, Sofitel incarne aujourd’hui un luxe raffiné et engagé, alliant l’élégance française à un ancrage local.

Selon Juliette Peron, Directrice Générale du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, le joyau de luxe est érigé sur un domaine d’une superficie totale de 29 hectares. Le Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa offre des services et des équipements haut-de-gamme : doté d’un Spa de 1000 m2, comprenant 5 salles de traitement, une salle duo ainsi qu’une piscine intérieure.

L’établissement propose 198 chambres avec une vue exceptionnelle sur l’océan et la ville, dont 14 suites et 5 suites duplex avec piscine privée. On retient que, 4 bars et restaurants ouvriront progressivement, de septembre à décembre 2024. Ce fut le moment pour la responsable des lieux d’exprimer ses profondes reconnaissances à l’endroit de tous les partenaires qui ont contribué à la concrétisation de ce projet.

« Je remercie l’implication de nos partenaires institutionnels pour l’investissement humain et financier réalisé pour ce projet. Ensemble, nous avons pu recruter 90% de nos talents originaires du Bénin. La qualité et le souci du détail que nos Heartists2 ont développés feront de cet hôtel un établissement unique qui contribuera au renforcement de la marque à l’international ainsi qu’à la valorisation de la destination Bénin », a déclaré conclut Juliette PERON, Directrice Générale du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa.

Rappelons que, Sofitel fait partie du groupe Accor, un leader mondial de l'hôtellerie, fort de plus de 5 500 hôtels implantés dans 110 pays, et est membre du programme de fidélité lifestyle ALL – Accor Live Limitless, qui donne accès à un large éventail d'avantages, de services et d'expériences.