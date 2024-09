Bénin: Talon nomme un nouveau chargé de mission

Photo : Présidence Bénin

Au Bénin, Patrice Talon a nommé un nouveau chargé de mission, aux patrimoines et aux musées. Selon le décret de nomination récemment rendu public, ce nouveau collaborateur du président de la République a pour nom Alain Godonou. Il n’est tout de même pas un nouveau dans son domaine d’intervention. Selon le site béninois d’informations Banouto qui s’est intéressé à son parcours, le nouveau chargé de mission, aux patrimoines et aux musées de Patrice Talon avait déjà occupé par le passé certains postes en lien avec les patrimoines et les musées.

Selon Banouto, il a été le conservateur du Palais Honmè, à Porto-Novo. Après la nomination d’Alain Godonou, il avait été directeur du programme Musées de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (ANPT) du Bénin. Mais bien avant, l’homme avait été à l’origine de la création de l’École du patrimoine africain. Rappelons que cette nomination intervient dans un contexte où, l’administration Talon accorde une place de choix au tourisme.