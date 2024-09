Bodybuilding: décès à 36 ans d’Illia « Golem », célèbre pour sa musculature « monstrueuse »

Le monde du culturisme est en deuil. Illia Yefimchyk, plus connu sous le nom d’Illia « Golem« , s’est éteint à l’âge de 36 ans, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans l’univers du bodybuilding extrême. Ce colosse biélorusse, qui avait fait de sa quête de masse musculaire un véritable art de vivre, a succombé à une crise cardiaque dans sa résidence de Dubaï le 6 septembre dernier.

Une ascension fulgurante dans le monde du bodybuilding

Illia « Golem » s’était taillé une réputation colossale sur les réseaux sociaux, rassemblant plus de 300 000 abonnés sur Instagram. Son surnom, inspiré de la créature mythologique symbole de force, reflétait parfaitement son apparence hors norme : 1,80 m pour 155 kg de muscles sculptés. Ses mensurations impressionnantes, avec des biceps de 63 cm, lui avaient valu le titre officieux de « bodybuilder le plus monstrueux du monde ».

Contrairement à de nombreux culturistes professionnels, Illia n’avait jamais participé à des compétitions officielles. Son objectif était ailleurs : il cherchait simplement à être « enfin remarqué« . Cette quête l’a poussé à repousser constamment ses limites, transformant son corps en une véritable œuvre d’art vivante. Sa collaboration avec la marque de compléments alimentaires 5% Nutrition avait contribué à accroître sa notoriété, faisant de lui une figure incontournable du bodybuilding extrême.

Un régime et un entraînement hors du commun

Le parcours d’Illia « Golem » était d’autant plus remarquable qu’il était loin d’être prédisposé à devenir une icône du culturisme. À l’école, il ne pesait que 70 kg et peinait à faire une seule pompe. C’est à l’adolescence qu’il s’est lancé dans une transformation physique radicale, guidé par ses idoles Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone.

Pour atteindre sa masse musculaire extraordinaire, Illia suivait un régime alimentaire titanesque, ingérant plus de 16 500 kilocalories par jour, réparties en sept repas massifs. Son menu quotidien comprenait notamment 2,5 kg de steak. Cette consommation démesurée, bien loin des 2 500 kilocalories recommandées pour un adulte moyen, lui permettait de soutenir ses performances athlétiques stupéfiantes : il se vantait de soulever 272 kg au développé couché par exemple.

L’héritage complexe d’un géant du bodybuilding

La disparition prématurée d’Illia « Golem » soulève des questions sur les limites du corps humain et les risques associés au bodybuilding extrême. Si pour ses admirateurs il incarnait la détermination et le dépassement de soi, sa mort brutale rappelle les dangers potentiels liés à une pratique intensive de ce sport.

Le bodybuilding, discipline née au début du 20e siècle, vise à développer la masse musculaire de façon harmonieuse et esthétique. Les pratiquants suivent des programmes d’entraînement rigoureux, combinés à des régimes alimentaires stricts et souvent à la prise de compléments nutritionnels. La compétition entre bodybuilders se fait sur des critères de volume musculaire, de définition et de symétrie corporelle.

Illia « Golem » Yefimchyk laisse derrière lui un héritage complexe. D’un côté, il a inspiré des milliers de personnes à poursuivre leurs objectifs avec passion et détermination. De l’autre, son destin tragique souligne l’importance d’une pratique équilibrée et saine du sport, même dans la recherche de l’excellence. Alors que le monde du bodybuilding continue d’évoluer, l’histoire d’Illia « Golem » restera comme un témoignage puissant des possibilités et des risques inhérents à la quête de la perfection physique.