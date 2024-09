BRICS: ce pays membre de l’OTAN veut adhérer

Les BRICS attirent de plus en plus. C’est à ce titre que l’un des pays membres de l’OTAN a officiellement déposé sa demande pour rejoindre ce groupement des économies en plein boom. Un groupe de pays émergents qui suscite de plus en plus de craintes parmi les nations les plus développées de ce monde.

Ce pays, c’est la Turquie. En effet, alors que sa demande d’adhésion à l’Union européenne est bloquée depuis un certain temps déjà, la Turquie a officiellement fait part de son intention de rejoindre les BRICS. C’est le tout premier membre de l’OTAN (Organisation du Traité Atlantique Nord) à officiellement déposer sa demande pour rejoindre ce club informel. De quoi surprendre.

Publicité

La Turquie prête à rejoindre les BRICS ?

En effet, alors que l’Union européenne et les États-Unis auront bien tenté de convaincre Ankara de ne pas rejoindre les BRICS, la décision du président Erdogan était déjà prise. Ce dernier a officiellement déposé une demande pour rejoindre ce groupe des nations à l’économie émergente. L’information n’a toutefois pas encore été confirmée par le ministre turc des Affaires étrangères.

Tout a débuté en 2018, date à laquelle le président Erdogan s’est rendu à un sommet organisé par les BRICS à Johannesburg. Ce n’est que cinq ans plus tard, en 2023, que l’intérêt turc s’est confirmé après que les pays fondateurs (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont annoncé leur volonté de doubler le nombre de pays membres, passant ainsi de 5 à 10.

Les BRICS souhaitent doubler de volume

Entre temps, l’Égypte, mais aussi l’Iran et enfin, les Émirats arabes unis se sont joints au groupe des BRICS, qui pourrait donc bientôt accueillir la Turquie. Reste à savoir si la demande sera entendu par les pays qui composent cette nouvelle famille politico-économique internationale, mais nul doute que la perspective d’accueillir un pays membre de l’OTAN pourrait pousser à dire, le symbole étant assez important.