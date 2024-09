Canal de Panama : un navire battant pavillon africain bat un record mondial

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

Un exploit maritime a été réalisé ce vendredi 30 août au Canal de Panama, marquant un jalon historique en 110 ans d’exploitation de cette voie de navigation emblématique. Le porte-conteneurs MSC Marie, battant pavillon libérien, a battu le record du plus grand navire à avoir jamais traversé le canal.

Avec ses 17 640 conteneurs à bord, le MSC Marie, un géant de 366 mètres de long et 51 mètres de large, a franchi le canal, surpassant ainsi le précédent record détenu par l’Ever Max, un navire de 17 312 conteneurs, qui avait établi sa marque en 2023. Le MSC Marie a effectué son passage depuis le port mexicain de Manzanillo, sur la côte pacifique, jusqu’à un port sur la côte caraïbe du Panama.

L’Autorité du canal de Panama a confirmé que cet événement constitue un moment historique pour le canal, soulignant l’importance croissante du commerce maritime mondial et des navires de grande capacité. Le coût de cette traversée record n’a pas été anodin. Le MSC Marie aurait déboursé plus de 1,3 million de dollars pour franchir le canal, un montant à la hauteur de ce défi logistique.

Ce record démontre non seulement l’évolution continue des infrastructures et des capacités des navires commerciaux, mais aussi l’importance stratégique du Canal de Panama dans le commerce mondial. En tant que point de passage crucial entre l’océan Pacifique et l’océan Atlantique, le canal reste un élément central du commerce international, capable de s’adapter aux exigences croissantes des géants des mers.

Le MSC Marie, en battant ce record, illustre le dynamisme du pavillon libérien, l’un des plus importants au monde, qui continue de jouer un rôle clé dans le transport maritime global. Cette traversée historique réaffirme également la position du Canal de Panama comme un carrefour vital pour le commerce maritime, capable d’accueillir les navires les plus imposants de la planète.