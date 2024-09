Ce pays africain bloque une commande d’armes à destination d’Israël

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

La Namibie a récemment pris une décision sans équivoque en bloquant l’arrivée du navire Kathrin, un cargo transportant des armements destinés à Israël. Cette mesure, annoncée par la ministre de la Justice, Yvonne Dausab, a été prise après qu’une enquête de la police namibienne a révélé que le navire convoyait des matières explosives. Selon des sources locales, la ministre a ordonné à l’Autorité portuaire namibienne de refuser l’accueil du cargo pour des raisons liées à la conformité avec les engagements internationaux du pays.

Yvonne Dausab a expliqué que cette décision est en totale adéquation avec la position de la Namibie sur la scène internationale, qui consiste à ne pas soutenir, directement ou indirectement, les actions militaires israéliennes, notamment celles qui pourraient être associées à des crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou encore à l’occupation illégale des territoires palestiniens.

Publicité

En affirmant que « le blocage du Kathrin est conforme à notre obligation de ne pas soutenir ou d’être complice des crimes de guerre israéliens, des crimes contre l’humanité, de génocide, ainsi que de son occupation illégale de la Palestine », Dausab a clarifié la position de la Namibie sur cette question sensible, et renforcé l’image d’un pays engagé pour la justice et les droits de l’homme.

Cette décision pourrait aussi avoir des répercussions diplomatiques, en particulier avec Israël et ses alliés, mais elle met en avant la volonté de la Namibie de rester fidèle à ses principes éthiques, malgré les pressions potentielles. La Namibie, par cet acte, réaffirme son engagement envers les droits internationaux et sa détermination à lutter contre toute forme d’injustice, même si cela signifie entrer en conflit avec des puissances mondiales.

Le blocage du Kathrin est ainsi un message fort, non seulement envers Israël, mais aussi à l’échelle mondiale. Le pays d’Afrique australe démontre qu’elle est prête à prendre des décisions difficiles pour soutenir des causes qu’elle estime justes, tout en mettant en avant l’importance du respect des droits humains et des lois internationales. L’incident autour du Kathrin marque un tournant dans la diplomatie namibienne et pourrait établir un précédent quant à la manière dont les pays africains gèrent leurs relations avec Israël et les questions liées aux droits humains.