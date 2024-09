Céréales en Afrique du Nord : ce pays prévoit 700 millions$ pour le stockage

Photo Unsplash

L’Égypte, un pays reconnu pour sa consommation élevée de céréales, a récemment pris des mesures significatives pour renforcer sa capacité de stockage de ces denrées essentielles. Alors que la demande de céréales continue de croître, le gouvernement égyptien, soucieux de garantir la sécurité alimentaire de la nation, a annoncé un ambitieux programme d’investissement de 701 millions de dollars pour la construction de nouveaux silos de stockage d’ici 2030. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser l’infrastructure agricole du pays, à accroître l’autosuffisance alimentaire, et à réduire la dépendance aux importations.

Le pays d’Afrique du Nord est le plus grand consommateur de céréales en Afrique, notamment de blé, qui constitue un aliment de base pour sa population de plus de 100 millions d’habitants. Le blé, utilisé principalement pour la production de pain, est subventionné par le gouvernement pour garantir son accessibilité à tous les niveaux de la société. Cependant, cette dépendance vis-à-vis des céréales, en particulier du blé, expose le pays aux fluctuations des marchés mondiaux et aux risques de pénuries alimentaires en période de crise.

Publicité

En 2023, la capacité de stockage de blé du pays était évaluée à 3,6 millions de tonnes. Bien que cette capacité soit déjà considérable, elle reste insuffisante pour répondre aux besoins de la population, surtout en cas de perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. Ainsi, l’initiative du gouvernement vise non seulement à accroître cette capacité de stockage de 2,6 millions de tonnes supplémentaires, mais aussi à garantir une meilleure gestion des stocks et à sécuriser l’approvisionnement en céréales, quelles que soient les conditions économiques mondiales.

Selon Walid Abu Al-Magd, vice-ministre de l’Approvisionnement et du Commerce intérieur, cet investissement massif dans les infrastructures de stockage de céréales permettra non seulement d’augmenter la capacité de stockage du pays, mais aussi d’introduire de nouvelles technologies pour améliorer la gestion des stocks. Ces nouveaux silos seront conçus pour maximiser l’efficacité de l’entreposage, réduire les pertes post-récolte, et faciliter une distribution plus rapide et plus fiable des céréales à travers le pays.

De plus, ces infrastructures devraient jouer un rôle clé dans la réduction de la dépendance de l’Égypte aux importations de céréales. Actuellement, le pays est l’un des plus grands importateurs de blé au monde, et toute perturbation dans les approvisionnements mondiaux, comme les conflits ou les changements climatiques, peut avoir des répercussions graves sur la sécurité alimentaire du pays. En augmentant sa capacité de stockage et en améliorant la gestion de ses réserves, l’Égypte pourrait mieux faire face à ces défis et garantir un approvisionnement constant pour sa population.

L’investissement prévu par le gouvernement égyptien pour la construction de nouveaux silos de stockage représente une étape cruciale dans la modernisation du secteur agricole du pays. Ce projet devrait également stimuler l’économie locale en créant de nouveaux emplois dans la construction, la gestion des infrastructures et la logistique. En outre, l’amélioration de la capacité de stockage pourrait également attirer des investissements étrangers, en renforçant la position de l’Égypte en tant que hub alimentaire régional.

Publicité

À long terme, cette initiative pourrait également contribuer à stabiliser les prix des denrées alimentaires dans le pays. En garantissant un approvisionnement régulier en céréales, le gouvernement égyptien pourrait mieux contrôler les prix et atténuer l’impact des hausses de prix sur les consommateurs. Cela est particulièrement important dans un contexte où l’inflation alimentaire constitue une préoccupation majeure pour de nombreux Égyptiens.