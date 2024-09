Chine : face à l’hostilité de l’Occident, l’Afrique comme solution ?

(Michele Spatari - Getty Images)

La Chine réoriente sa politique d’investissement en Afrique, privilégiant de plus en plus l’exportation de technologies vertes et innovantes. Pékin, devenu le principal créancier, investisseur et partenaire commercial bilatéral de l’Afrique, adapte ses stratégies face aux récentes tensions commerciales avec l’Occident.

Selon des rapports récents, la Chine souhaite se concentrer sur la vente de technologies avancées dans lesquelles ses entreprises ont massivement investi. Cette nouvelle approche se veut plus pragmatique, répondant à la fois aux besoins croissants en matière d’énergie durable en Afrique et aux défis posés par les restrictions commerciales occidentales.

En effet, les États-Unis et le Canada ont récemment imposé de lourds droits de douane sur plusieurs produits chinois, notamment les véhicules électriques, les batteries et l’acier, en réponse à la montée en puissance de la Chine dans ces secteurs. L’agence Reuters a indiqué qu’en marge du Forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra du 4 au 6 septembre, la Chine a pour volonté d’amener les pays africains à acheter davantage ses produits issus de la technologie verte.

Pour les pays africains, cette évolution pourrait s’avérer avantageuse. Nombre d’entre eux disposent de ressources renouvelables abondantes, mais manquent de l’expertise et des technologies nécessaires pour les exploiter efficacement. En échange de l’adoption de ces technologies chinoises, Pékin s’engage à maintenir un flux d’investissements et de prêts, facilitant ainsi le développement durable de ces nations tout en contournant les barrières commerciales imposées par l’Occident.

Cette nouvelle dynamique dans les relations sino-africaines témoigne de l’évolution des priorités de Pékin sur la scène internationale, ainsi que de la volonté de l’Afrique de tirer parti des opportunités offertes par cette reconfiguration des alliances économiques. Les mois à venir seront déterminants pour observer comment cette stratégie se traduira sur le terrain, et quel impact elle aura sur les économies africaines, en quête de solutions durables pour répondre à une demande énergétique en constante augmentation.