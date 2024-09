CPI : le coup de grâce de Poutine ?

© REUTERS/Eva Plevier/File Photo

La Cour pénale internationale (CPI), créée en 2002 pour juger les crimes les plus graves, a longtemps été critiquée pour son inefficacité et son parti pris présumé. L’affaire Laurent Gbagbo en est l’exemple emblématique : l’ancien président ivoirien a passé huit ans en détention avant d’être acquitté en 2019, faute de preuves suffisantes. Cette saga judiciaire a alimenté les accusations de néocolonialisme et de justice à deux vitesses, la CPI étant perçue comme ciblant principalement les dirigeants africains. Ces controverses ont érodé la crédibilité de l’institution, ouvrant la voie à une remise en question de son autorité par des puissances comme la Russie.

Le défi mongol : entre obligations internationales et realpolitik

La visite de Vladimir Poutine en Mongolie, pays membre de la CPI, marque un tournant dans le bras de fer entre le président russe et la justice internationale. Depuis le mandat d’arrêt émis à son encontre en mars 2023 pour la déportation illégale d’enfants ukrainiens, Poutine n’avait pas osé fouler le sol d’un État signataire du Statut de Rome. Cette incursion en territoire « hostile » soulève des questions cruciales sur l’application du droit international et la hiérarchie des normes diplomatiques.

Théoriquement, la Mongolie est tenue d’arrêter Poutine en vertu de ses engagements envers la CPI. Cependant, la réalité géopolitique complexifie cette obligation. Oulan-Bator, prise en étau entre la Russie et la Chine, ne peut se permettre d’antagoniser son puissant voisin du nord. Cette prudence diplomatique illustre les limites du droit international face aux impératifs de la realpolitik, notamment pour les petites nations dépendantes de partenariats stratégiques.

Un précédent risqué pour la justice internationale

L’escapade mongole de Poutine pourrait avoir des répercussions bien au-delà des steppes d’Asie centrale. En défiant ouvertement la CPI, le président russe érode davantage la légitimité d’une institution déjà fragilisée. Ce précédent risque d’encourager d’autres dirigeants sous le coup de mandats d’arrêt à braver les interdictions de voyage, sapant ainsi les efforts de lutte contre l’impunité.

Le cas de l’ancien président soudanais Omar el-Béchir offre un parallèle inquiétant. Malgré les mandats d’arrêt émis à son encontre, el-Béchir avait pu voyager dans plusieurs pays membres de la CPI sans être inquiété. L’inaction face à ces violations répétées du Statut de Rome a contribué à affaiblir la crédibilité de la Cour et à renforcer le sentiment d’une justice internationale impuissante face aux réalités du pouvoir.

La visite de Poutine en Mongolie s’inscrit dans une stratégie visant à démanteler l’ordre juridique international pro-occidental établi après la Seconde Guerre mondiale. En exploitant les failles et les contradictions du système, le Kremlin cherche à redessiner les contours d’un monde multipolaire où la force primerait sur le droit. Cette approche trouve un écho favorable auprès de nombreux pays du Sud global, las de ce qu’ils perçoivent comme une domination occidentale sur les institutions internationales.

L’affaire mongole révèle ainsi les profondes fractures qui traversent la communauté internationale. Entre les partisans d’une justice universelle et les défenseurs d’une souveraineté absolue, le fossé se creuse, menaçant les fondements mêmes du droit international. La capacité de la CPI et de ses États membres à répondre à ce défi déterminera l’avenir de la justice pénale internationale et, plus largement, l’équilibre des pouvoirs sur la scène mondiale.