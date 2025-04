Trump frappe tous ses alliés : ce qu’il faut retenir des annonces

Photo : DR

Avant sa réélection, Donald Trump avait présenté un programme centré sur la protection de l’industrie nationale. Le président s’était engagé à renforcer la production intérieure et à corriger des déséquilibres commerciaux qu’il jugeait préjudiciables, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’acier.

Réajustements tarifaires ciblés

Dans une démarche clairement protectionniste, Donald Trump a dévoilé une série de mesures tarifaires à partir de mi-avril. Ces mesures débuteront par une riposte aux droits de douane déjà appliqués sur l’acier et l’aluminium, avant qu’une étude sectorielle ne permette d’affiner les taux appliqués. Parmi les principales mesures annoncées, les produits en provenance d’Europe seront taxés à hauteur de 20 %, tandis que les marchandises chinoises subiront une taxe de 34 %. Par ailleurs, une surtaxe de 25 % sera imposée sur l’ensemble des véhicules importés, mesure destinée à rééquilibrer les échanges dans un secteur particulièrement sensible.

Publicité

Réactions internationales et implications économiques

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a réagi en qualifiant ces mesures de totalement injustifiées, avertissant qu’elles risquent de modifier la perception bilatérale entre l’Australie et les États-Unis. De son côté, le Premier ministre irlandais, Micheál Martin, a insisté sur la nécessité d’une réaction adéquate de la part de l’Union européenne pour répondre à ce qu’il perçoit comme un déséquilibre dans les échanges commerciaux. Le secrétaire d’État aux Affaires et au Commerce britannique, Jonathan Reynolds, a quant à lui indiqué que le Royaume-Uni disposait d’un éventail d’outils pour défendre ses intérêts, tout en affirmant sa volonté de rester calme et déterminé dans la recherche d’un accord économique.

Perspectives pour les USA et risque d’isolement

Si ces ajustements tarifaires visent à soutenir des secteurs jugés stratégiques, ils comportent également le risque d’isoler les États-Unis sur le plan international. En effet, la stratégie de réciprocité, destinée à répondre aux mesures appliquées par d’autres pays, pourrait renforcer des tensions commerciales existantes. L’avenir des relations internationales des États-Unis dépendra ainsi de leur capacité à concilier la protection de l’économie nationale avec le maintien d’un dialogue constructif avec leurs partenaires commerciaux.