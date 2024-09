Créer une présentation vidéo originale : captivez votre audience avec des diapos améliorées

Photo unsplash

Les vidéos de présentation sont de plus en plus populaires. Les présentations statiques ne suffisent plus. Ajouter une vidéo de présentation est beaucoup plus efficace pour capter l’attention de votre public et être convaincant. Selon Hubspot, 54 % des consommateurs ont une préférence pour la vidéo que les autres formes de contenu. En intégrant des vidéos commentées dans vos diapositives Powerpoint, vous pouvez dynamiser vos présentations et garder l’attention de votre public pendant plus longtemps.

Comment faire une vidéo de présentation efficace ?

Si vous êtes débutant dans la création, ne vous inquiétez pas. Cela peut paraître intimidant au début mais c’est bien moins difficile que ce que l’on pourrait penser. Avec les étapes suivantes, vous créerez un contenu engageant en peu de temps.

N’oubliez pas de planifier en amont

Avant de commencer à enregistrer, choisissez les points que vous voulez aborder. Faites une liste et noter tous les points à ne pas oublier. Cela va vous permettre de travailler avec un esprit clair et de ne pas oublier vos objectifs. En le faisant, vous serez plus pertinent dans vos mots et votre vidéo aura une meilleure structure.

Choisissez les bons outils

Utiliser des solutions logicielles pour créer une présentation vidéo peut vous faire gagner beaucoup de temps. Vous pouvez aussi y intégrer des commentaires qui font toute la différente pour votre public. Directement depuis Powerpoint, vous profiterez de fonctionnalités robustes pour créer des vidéos de qualité professionnelle.

Soignez la narration

Une narration bien faite a un plus gros impact que ce que l’on pourrait penser. Une étude récente montre qu’elle peut augmenter de 30 % l’engagement de votre audience. Votre voix doit être clair et votre ton doit être engageant. N’oubliez pas de vous adapter au vocabulaire de votre cible. Si votre cible ne comprendra pas le vocabulaire technique qui vous vient en tête, trouvez des alternatives.

Ajouter des éléments interactifs

Ceux qui ont déjà parlé devant un public le savent : l’interactivité est clé pour garder l’attention. Vous pouvez inclure des sondages ou des quiz directement dans votre vidéo. Cette pratique encourage la participation active et rend votre présentation plus mémorable.

N’hésitez pas à tester votre vidéo

Une fois que vous avez terminé votre vidéo, trouvez un petit groupe de personnes, comme des collègues, des membres de la famille ou des amis pour avoir des retours. Cela vous permettra de voir des contradictions ou des petits défauts que vous pouvez corriger. N’oubliez pas que c’est un apprentissage sur le long terme, alors soyez ouvert aux critiques constructifs.

Pourquoi intégrer des vidéos dans vos diapositives Powerpoint ?

Comme nous venons de voir, l’intégration de vidéos dans vos diapos Powerpoint peut transformer complètement votre présentation. Déjà, les présentations dynamiques attirent l’oeil bien plus que le statique. Cette augmentation de l’attention peut se traduire par un plus grand nombre de ventes pour un produit ou un service. En plus de l’attention, la vidéo peut aussi rendre la présentation plus convaincante et impactera positivement votre image sur le long terme.

Aussi, si vous avez des informations compliquées à livrer à votre audience, les transmettre visuellement sera beaucoup plus simple pour vous et pour eux. Tout le monde n’aime pas prendre la parole en public et avoir une vidéo de présentation professionnelle peut vous permettre de vous reposer sur un support et de vous sentir moins seul.

Conclusion

Pour finir, améliorer vos diapositives Powerpoint avec des vidéos commentées est une stratégie qui fonctionne pour capter et garder l’attention de votre public. Une vidéo de présentation bien conçue peut non seulement rendre votre message plus percutant, mais peut aussi renforcer l’image de votre produit ou service et augmenter vos ventes. Avec ces conseils, vous pouvez être sûr que votre prochaine vidéo de présentation sera un grand succès.