Des experts réfléchissent au renforcement des satellites météorologiques à Cotonou

Le 16e Forum des Usagers de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques en Afrique (EUMETSAT) se tient depuis le 16 septembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Cette rencontre qui réunit plus de 150 participants, représentant 52 pays dont 07 d’Europe, utilisant des informations satellitaires, vise à améliorer les données et produire les informations fiables à la communauté.

A l’ouverture du forum qui prend fin ce jour 20 septembre, le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable José Tonato, a exprimé sa reconnaissance aux différents acteurs impliqués dans l’organisation technique et matérielle de ce rendez-vous d’échanges satellitaires et pour avoir porté leur choix sur le Bénin dans la mise en œuvre d’une action concertée dans le cadre de l’amélioration de la résilience internationale au climat.

Il a rappelé quelques actions concrètes entreprises par le Gouvernement béninois dans le domaine de la riposte climatique, en particulier, l’appui aux services météorologiques et climatologiques nationaux dans la densification et la modernisation du réseau d’observation météorologique national à travers plusieurs stations synoptiques et agro météorologiques pour les rendre plus performants dans leur mission de production d’informations climatiques et d’alertes à la communauté.

José Tonato espère qu’à la fin du forum, les résultats seront qualitativement à la hauteur des attentes. Il a également félicité l’Eumetsat pour son innovation à travers le satellite géostationnaire Météosat 3ème génération dont la nouvelle station Puma qui permet de traiter les données, sera installée lors de ce forum, au Bénin.

Pour Monsieur Didier Kakpa, Directeur Général de Météo Bénin, ce colloque représente un moment crucial parce qu’aujourd’hui, il s’inscrit dans un contexte de changement climatique où les données fiables de la météorologie sont plus que jamais nécessaires.

L’Eumetsat est une organisation qui joue un rôle capital dans la lutte contre le changement climatique à travers les services météorologiques nationaux. Grâce à ses efforts incessants, les pays disposent de données et d’outils nécessaires pour comprendre les impacts du climat sur la société et pour élaborer des stratégies d’adaptation efficaces.