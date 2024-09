Des maghrébins appellent à l’aide avec les risques de guerre totale

La région du Moyen-Orient est à nouveau plongée dans une spirale de violence depuis les attaques du 7 octobre 2023. Ces événements ont déclenché une riposte militaire israélienne d’une ampleur sans précédent, touchant non seulement Gaza mais s’étendant également au Liban. Les bombardements intensifs sur le territoire libanais ont rapidement fait craindre une escalade régionale, menaçant de transformer ce conflit localisé en une guerre totale impliquant plusieurs pays de la région. Cette situation alarmante a des répercussions directes sur les populations civiles, notamment les ressortissants étrangers pris au piège de ce brasier géopolitique.

L’angoisse grandissante des Marocains au Liban

Au cœur de cette tourmente, la communauté marocaine résidant au Liban se trouve dans une situation particulièrement précaire. Les raids aériens qui frappent plusieurs villes libanaises ont semé la panique parmi ces expatriés, désormais en proie à une peur constante pour leur sécurité et celle de leurs proches. Cette anxiété croissante a poussé de nombreux Marocains à lancer des appels à l’aide désespérés auprès des autorités de leur pays d’origine. Leur demande est claire : être rapatriés au Maroc dans les plus brefs délais, par tous les moyens possibles et sûrs.

Le député Rachid Hammouni s’est fait l’écho de cette détresse en adressant une question écrite au ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Il y souligne l’urgence de la situation et la nécessité d’une réponse rapide et efficace du gouvernement marocain. Le parlementaire évoque notamment la possibilité d’organiser des vols exceptionnels pour évacuer les ressortissants marocains qui le souhaitent.

Un défi logistique et financier

L’évacuation des Marocains du Liban se heurte cependant à plusieurs obstacles majeurs. D’une part, de nombreuses compagnies aériennes internationales ont suspendu leurs vols à destination et en provenance du Liban en raison de l’instabilité sécuritaire. Cette situation réduit considérablement les options de sortie du pays pour les ressortissants étrangers.

D’autre part, pour ceux qui parviennent à trouver des vols disponibles, le coût exorbitant des billets représente un frein insurmontable. Beaucoup de Marocains résidant au Liban se trouvent dans l’incapacité financière de supporter ces dépenses imprévues, aggravant ainsi leur sentiment d’impuissance face à la dégradation de la situation.

Le bilan humain alarmant rapporté par le ministère libanais de la Santé, faisant état de près de 700 victimes en une semaine, dont de nombreux civils, ne fait qu’accentuer l’urgence d’une intervention des autorités marocaines. Cette réalité brutale souligne la nécessité d’une action coordonnée et rapide pour protéger les ressortissants marocains pris dans ce conflit qui menace de s’étendre.

Face à cette crise humanitaire en devenir, l’appel lancé par la communauté marocaine du Liban résonne comme un cri d’alarme. Il met en lumière les défis auxquels sont confrontés les gouvernements lorsqu’il s’agit de protéger leurs citoyens à l’étranger dans des zones de conflit. La réponse des autorités marocaines à cette situation critique sera scrutée de près, non seulement par les ressortissants concernés et leurs familles, mais aussi par l’ensemble de la communauté internationale, comme un test de la capacité d’un État à assurer la sécurité de ses citoyens au-delà de ses frontières dans un contexte géopolitique tendu.