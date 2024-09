Gaz au Maghreb : un accord en vue avec la Russie

Gazprom (DR)

Le Maghreb, cette région nord-africaine baignée par la Méditerranée, regorge de richesses souterraines convoitées. Ses vastes réserves d’hydrocarbures, principalement de gaz naturel et de pétrole, font de cette zone un acteur incontournable sur l’échiquier énergétique mondial. L’Algérie, en particulier, se distingue par ses gisements considérables, plaçant le pays parmi les principaux exportateurs de gaz naturel. Cette manne énergétique, véritable pilier économique pour la région, attire les regards des grandes puissances et des compagnies internationales, prêtes à investir massivement pour exploiter ces ressources stratégiques.

Un partenariat stratégique en gestation

L’Algérie, figure de proue du secteur gazier maghrébin, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification des partenariats. Les négociations entre la Sonatrach, fleuron national des hydrocarbures, et le géant russe Gazprom touchent à leur fin. Rachid Nadil, directeur de l’Agence algérienne de régulation des hydrocarbures (ARH), a révélé que les deux parties sont sur le point de conclure un accord majeur. Ce rapprochement russo-algérien pourrait redessiner les contours du paysage énergétique régional, alliant l’expertise russe aux ressources algériennes.

L’enjeu de cette collaboration dépasse le simple cadre bilatéral. Cette démarche reflète les ambitions de l’Algérie de renforcer son influence sur l’échiquier gazier mondial, en ajustant sa stratégie aux nouvelles réalités géopolitiques. Le pays ambitionne de doubler sa production gazière d’ici cinq ans, visant les 200 milliards de mètres cubes annuels. Cette croissance spectaculaire nécessite des investissements colossaux et un savoir-faire technologique de pointe, que Gazprom pourrait apporter.

Une course aux partenariats internationaux

L’accord imminent avec Gazprom n’est qu’une pièce du puzzle dans la stratégie algérienne d’ouverture aux investissements étrangers. Parallèlement, Sonatrach mène des discussions avancées avec la major américaine Chevron. Cette double négociation illustre la volonté de l’Algérie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en équilibrant ses alliances entre l’Est et l’Ouest.

La règle du 49/51, spécificité algérienne, impose aux groupes étrangers de s’associer avec Sonatrach pour l’exploitation des gisements. Cette contrainte, loin d’être un frein, semble stimuler l’intérêt des investisseurs internationaux. Elle garantit à l’Algérie un contrôle sur ses ressources tout en bénéficiant de l’apport technologique et financier de partenaires de renom.

Le retour en grâce du gaz algérien

La crise ukrainienne a propulsé l’Algérie sur le devant de la scène gazière mondiale. Les pays européens, en quête d’alternatives au gaz russe, se sont tournés vers le Maghreb. Cette demande accrue a dopé les exportations algériennes, qui ont triplé en valeur entre 2020 et 2022, passant de 20 à 60 milliards de dollars. Ce regain d’intérêt pour le gaz algérien offre une opportunité unique au pays de moderniser son industrie et d’accroître sa production.

L’accord à venir avec Gazprom pourrait paradoxalement renforcer la position de l’Algérie comme fournisseur alternatif à la Russie pour l’Europe. En bénéficiant de l’expertise russe pour augmenter sa production, l’Algérie se donne les moyens de répondre à la demande européenne croissante, tout en maintenant son indépendance stratégique. Cette alliance inattendue pourrait ainsi redessiner les flux gaziers méditerranéens et offrir à l’Algérie un rôle central dans la sécurité énergétique européenne.