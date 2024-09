Deux pays arabes se lancent dans un projet ferroviaire majeur

Mohammed ben Zayed, Président des Émirats Arabes Unis

À l’aube d’une ère post-pétrole, les nations arabes s’efforcent de redéfinir leurs économies. Cette transition, motivée par la nécessité de réduire la dépendance aux hydrocarbures, pousse ces pays à explorer de nouvelles avenues de croissance et de coopération. Les investissements massifs dans les infrastructures, les technologies vertes et les secteurs non pétroliers témoignent de cette quête d’un avenir économique diversifié. Dans ce contexte de transformation, les partenariats régionaux émergent comme des catalyseurs essentiels, offrant des opportunités de développement mutuel et de renforcement des liens économiques au-delà des frontières traditionnelles.

Un partenariat ferroviaire ambitieux

La Jordanie et les Émirats arabes unis (EAU) viennent de franchir une étape significative dans cette dynamique de renouveau économique. L’annonce d’un projet ferroviaire colossal, évalué à 2,3 milliards de dollars, marque un tournant dans les relations économiques entre ces deux nations. Cette initiative audacieuse vise à propulser les capacités d’exportation jordaniennes vers de nouveaux sommets, en mettant l’accent sur l’exploitation de ses richesses minérales.

Le Premier ministre jordanien, Bicher al-Khasawneh, a dévoilé les contours de ce projet lors d’une cérémonie à Aqaba, soulignant son potentiel transformateur pour le paysage logistique du pays. Avec une capacité initiale prévue de 16 millions de tonnes, principalement dédiée au transport de phosphate et de potasse, ce réseau ferroviaire promet de révolutionner l’acheminement des ressources naturelles jordaniennes vers les marchés internationaux.

Une symbiose économique régionale

Ce partenariat témoigne d’une vision commune du développement économique régional. Pour la Jordanie, classée parmi les plus grands producteurs mondiaux de phosphate et de potasse, cette initiative représente une opportunité en or de consolider sa position sur l’échiquier international des matières premières. Les Émirats arabes unis, quant à eux, voient dans cet investissement un moyen de diversifier leur portefeuille économique tout en renforçant leur influence régionale.

Le projet s’inscrit dans un programme d’investissements plus vaste entre les deux pays, d’une valeur totale de 5,5 milliards de dollars. Cette collaboration étroite illustre une tendance croissante à la coopération économique dans la région, ouvrant la voie à d’autres initiatives similaires susceptibles de redessiner la carte économique du Moyen-Orient.

Défis et perspectives d’avenir

Alors que le lancement des appels d’offres est prévu pour début 2026, avec une mise en service opérationnelle envisagée en 2030, ce projet soulève des questions cruciales sur son impact environnemental et social. La valorisation des ressources naturelles jordaniennes devra se faire en harmonie avec les impératifs de durabilité et de responsabilité sociale, un défi que les deux partenaires devront relever avec finesse.

Ce projet ferroviaire pourrait bien servir de modèle pour d’autres initiatives régionales, encourageant une interconnexion plus poussée des économies moyen-orientales. Il illustre parfaitement la volonté des pays arabes de tisser des liens économiques solides, transcendant les frontières traditionnelles et les anciennes rivalités.