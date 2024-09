Bénin : Le nouvel ambassadeur de l’Ue reçu par le ministre des Affaires étrangères

Photo: Présidence du Bénin

En remplacement de Sylvia Hartleif, Stéphane Mund a été nommé nouvel ambassadeur de L’Union européenne au Bénin. Dans la journée du mardi 10 septembre, ce dernier a été reçu par le patron de la diplomatie béninoise pour la présentation des copies figurées de ses lettres de créances. Ce fut pour les deux personnalités l’occasion de revisiter la qualité des relations entre le Bénin et l’union européenne.

Au Bénin depuis le dimanche 1er Septembre 2024 après le départ de Mme Sylvia Hartleif en fin de mission, le nouvel ambassadeur de l’Union européenne au Bénin Sthéphane Mund, a présenté, le mardi 10 septembre 2024, la copie figurée de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olushegun A. Bakari.

Au cours de cette audience qui s’est déroulée au cabinet du ministre à Cotonou, les deux personnalités ont passé en revue les relations de coopération qui lient le Bénin et l’Union européenne depuis plusieurs années. Les échanges ont principalement tourné autour des sujets relatifs à la sécurité, l’éducation, la formation professionnelle et le développement en général. Au terme de cette audience, le nouveau patron de la diplomatie européenne au Bénin a promis continuer dans la même lancée que ses prédécesseurs pour maintenir en forme la liaison Porto-Novo-Bruxelles.

Publicité

Avant sa nomination, Stéphane Mund était le représentant de la Belgique au sein du Comité politique et de sécurité de l’Union européenne (Cops). Il s’agit d’un organe qui contribue à façonner la politique étrangère et de défense de l’Ue, et piloté par le Service européen pour l’action extérieure (Seae). M. Mund quant à lui, est enthousiaste à l’idée de s’engager avec les autorités béninoises à tous les niveaux mais aussi avec la société civile. Il est convaincu que sa collaboration avec le gouvernement et le peuple béninois permettra de consolider davantage les relations entre l’Ue et le Bénin et de porter les partenariats existants à un niveau supérieur.

La nomination de Mumd marque une nouvelle ère dans les relations entre l’Union européenne et le Bénin. L’Ue réaffirme ainsi son engagement à renforcer ses liens avec ses partenaires africains et à promouvoir la coopération mutuelle dans des domaines clés tels que le développement durable, la paix et la sécurité, et les droits humains.