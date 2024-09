Énergie au Maghreb : la Chine décroche plusieurs gros contrats

Photo de Biel Morro sur Unsplash

L’Algérie est en pleine mutation dans le domaine des énergies renouvelables, avec un accent particulier sur le solaire. Alors que le pays s’appuie traditionnellement sur ses ressources en hydrocarbures, l’essor des énergies propres devient une priorité. Le gouvernement, via la compagnie nationale d’électricité, Sonelgaz, s’engage dans un vaste programme de construction de 15 centrales solaires, réparties dans 12 provinces. Ce projet, d’une capacité totale de 2 000 MW, témoigne d’une volonté de moderniser le secteur énergétique et de se conformer aux objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone.

Dans ce contexte, le groupe chinois Astronergy a récemment remporté un contrat majeur, qui comprend la livraison de 1 GW de modules solaires de pointe, les n-type TOP Con. Ces modules seront utilisés dans six projets stratégiques, dont des centrales à Abadla, Tiaret, et Biskra, avec des capacités variant entre 80 et 220 MW. La centrale de Biskra, d’une puissance de 220 MW, figure parmi les plus grandes du projet, et la construction a déjà débuté.

Ce partenariat algéro-chinois reflète l’intérêt croissant de la Chine pour les marchés énergétiques africains. En effet, des entreprises comme Astronergy, en plus de leur participation dans des projets d’envergure comme Noor Ouarzazate au Maroc ou Benban en Égypte, souhaitent renforcer leur présence en Algérie. Ce projet, dont les travaux ont commencé en mars 2023, devrait s’achever d’ici 16 mois, avec un investissement global de 700 millions de dollars.

L’engagement de l’Algérie dans cette transition énergétique n’est pas seulement économique. Il vise à renforcer l’indépendance énergétique du pays et à diversifier les sources de production. La capacité d’accueil solaire de l’Algérie, l’une des plus importantes au monde, en fait un candidat idéal pour ce type d’investissements. Le pays, fort de son ensoleillement quasi permanent, est en mesure de devenir un acteur majeur du secteur solaire sur le continent africain.

L’initiative Sonelgaz, combinée à ces partenariats internationaux, pourrait faire de l’Algérie un modèle de transition énergétique pour d’autres nations africaines. En misant sur des solutions à la fois modernes et durables, le pays démontre une volonté de sortir du modèle traditionnel basé sur les énergies fossiles. À terme, cette transition devrait permettre de réduire l’empreinte carbone du pays, tout en stimulant son économie via de nouveaux investissements étrangers.

Les ambitions de l’Algérie dans les énergies renouvelables vont de pair avec une vision à long terme qui inclut la création d’emplois, la modernisation des infrastructures et le développement d’une industrie locale autour du solaire. Avec des partenaires tels que la Chine, qui offre des technologies de pointe, le pays est bien positionné pour atteindre ses objectifs énergétiques et environnementaux.