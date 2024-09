Énergie en Afrique : ce pays prévoit 90 millions $ pour 2 centrales solaires

(Photo DR)

La Guinée Conakry, dotée d’un potentiel énergétique estimé à 6 000 MW, aspire à développer ses énergies renouvelables pour répondre à son faible taux d’accès à l’électricité, actuellement de 44%. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise sur l’énergie solaire et a lancé un projet ambitieux en partenariat avec Gigawatt Global. Ce projet prévoit la construction de deux centrales solaires pour un investissement total de 90 millions de dollars, produisant 50 MW pour alimenter les préfectures de Siguiri et Kouroussa, dans l’est du pays.

Ces initiatives font partie d’une stratégie globale visant à diversifier les sources d’énergie et à augmenter les capacités de production. Depuis 2016, la Guinée a déjà investi dans plusieurs projets comme les centrales hydroélectriques de Kaléta (240 MW) et de Souapiti (450 MW), et a inauguré sa première centrale photovoltaïque connectée au réseau national à Khoumagueli (40 MW) en 2021. Cette centrale est destinée à soutenir l’hydroélectricité fournie par la centrale de Garafiri, dont la capacité atteint 75 MW.

Malgré ces progrès, l’accès à l’électricité reste une priorité nationale, notamment dans les zones rurales, où le taux d’électrification ne dépasse pas 19,1%. Certaines régions de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière présentent même un taux inférieur à 1%. La mise en œuvre de ces nouveaux projets solaires représente un pas crucial pour l’amélioration des conditions énergétiques en Guinée et pour sa transition vers des énergies plus propres et durables.