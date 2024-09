Énergie en Afrique : l’UE débloque 150 millions € pour ce pays

Nicholas Doherty - Unsplash

Le Cap-Vert se distingue de plus en plus par ses ambitions dans le secteur des énergies renouvelables, avec l’objectif de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles d’ici 2030. Actuellement, les centrales thermiques représentent plus de 80 % de la production d’électricité du pays. Soucieux de diminuer cet impact carbone, le gouvernement capverdien a conclu, le 4 septembre 2024, un accord de financement de 300 millions d’euros avec l’Union Européenne et la Banque Européenne d’Investissement, dont 159 millions seront alloués aux énergies renouvelables. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE, visant à promouvoir des solutions durables dans les pays en développement.

Les projets énergétiques financés par cette enveloppe s’intègrent au Plan Directeur National de l’Électricité du Cap-Vert, avec l’objectif de réduire de moitié la dépendance du pays aux combustibles fossiles d’ici à la prochaine décennie. En parallèle, les autorités capverdiennes se tournent vers le solaire et l’éolien pour renforcer la production d’énergie propre et fiable. Le pays, avec un taux d’accès à l’électricité de 96 % en 2023, l’un des meilleurs en Afrique de l’Ouest, mise sur ces projets pour moderniser ses infrastructures et augmenter la résilience face aux défis climatiques.

Cette évolution s’accompagne d’une volonté politique forte de faire du Cap-Vert un modèle en matière de transition énergétique. La nation, composée d’un archipel, est vulnérable aux changements climatiques, ce qui pousse ses dirigeants à s’engager activement dans des solutions durables. Les investissements européens viennent appuyer ces ambitions et démontrent la reconnaissance internationale du potentiel du Cap-Vert à mener une transition énergétique exemplaire dans la région.

Grâce à ces projets, le Cap-Vert se positionne en pionnier africain, inspirant d’autres nations à adopter des stratégies similaires pour réduire leur impact environnemental. Les efforts en matière d’énergies renouvelables permettront non seulement d’améliorer l’accès à une énergie propre pour la population, mais aussi d’accroître les opportunités économiques à travers l’innovation technologique et la création d’emplois dans le secteur vert.

Ainsi, en maximisant l’utilisation de ses ressources naturelles et en s’associant à des partenaires internationaux, le pays d’Afrique de l’Ouest s’engage dans une transformation énergétique majeure qui pourrait devenir un modèle pour toute la sous-région.