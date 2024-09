Environ 50.000 cas de Vbg enregistrés au Bénin entre 2019 et 2022

Les statistiques relatives aux violences basées sur le genre (VBG) sont en hausse Au Bénin,malgré toutes les actions menées par les pouvoirs publics et les organisations de la société civile. À la faveur d’un atelier d’élaboration de l’argumentaire du plaidoyer national contre les Vbg, qui s’est ouvert lundi 16 Septembre 2024 à Ouidah, l’observatoire de la famille, de la femme et de l’enfant (Offe) a donné des chiffres qui interpellent et qui appellent à plus d’action.

Cet atelier avait pour objectif d’attirer l’attention sur les statistiques fiables relatives à la problématique des VBG afin d’élaborer avec les acteurs concernés, un meilleur argumentaire de plaidoyer. Il s’agit pour l’Observatoire de partager avec les participants, le rapport de l’étude de référence réalisée par le ministère des affaires sociales et de la micro-finance en 2022, sur la problématique au Bénin. Une étude qui a permis de constater qu’environ 50.000 cas de Vbg avaient été enregistrés sur la période de 2019 à 2022. Sur ces cas, 33.613 avaient été prise en charge. Mais seulement 4311 sont arrivés devant les juridictions compétentes.

Publicité

L’atelier de Ouidah a donc permis d’outiller les acteurs appelés à rédiger le plaidoyer, afin de leur permettre de disposer de données actuelles et fiables sur l’action sociale en général et sur les violences basées sur le genre au Bénin en particulier. Il faut noter que les violences basées sur le genre peuvent être de nature sexuelle, physique, verbale, psychologique (émotionnelle), ou socioéconomique et prendre de nombreuses formes depuis la violence verbale et le discours de haine sur internet, jusqu’au viol ou au meurtre.