« Erreur fatale »: la Russie répond à l’appel de Zekensky 

Volodymyr Zelensky (Photo Sergei Supinsky / Getty Images)

Depuis plus de deux ans maintenant, la Russie mène une guerre sur le sol ukrainien. Une situation de plus en plus difficile à vivre pour les Ukrainiens, qui subissent de lourdes pertes, tant sur le plan humain que matériel. Les appels à la paix sont de plus en plus fréquents et soutenus.

Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu du côté de New York, afin de participer à l’ouverture du sommet tant attendu de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Pour l’occasion, ce dernier a appelé de tous ses vœux à ce que le monde “force” la Russie à faire la paix avec l’Ukraine, de façon à ce que cette guerre prenne fin et que des solutions diplomatiques soient trouvées.

Zelensky souhaite contraindre la Russie

L’appel ukrainien a aujourd’hui laissé place à la menace russe. Car cet appel du pied, la Russie ne l’a absolument pas apprécié. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a organisé un point presse au cours duquel il a expliqué que cette position, de vouloir contraindre la Russie à la paix, était une erreur fatale. Il est, toujours selon lui, impossible de contraindre la Russie à faire quoi que ce soit.

Il a toutefois ouvert la porte à une résolution rapide du conflit, affirmant que Moscou était tout à fait ouverte à la paix. Cependant, celle-ci doit se faire sous certaines conditions. Il faut que la Russie ait la certitude que l’accord de paix signé, quand il y en aura un, permettra à Moscou d’assurer sa pleine et totale sécurité. Tant que ces objectifs ne seront pas atteints, la situation ne pourra pas se décanter.

Moscou ne se laissera pas faire

D’ailleurs, les négociations sont au point mort, Russie et Ukraine défendant leurs positions respectives. Dans le même temps, le président Zelensky a préparé un “Plan de victoire” qu’il présentera prochainement à son homologue américain, Joe Biden, afin de s’assurer du soutien financier des États-Unis au cours des mois à venir, pour espérer contenir les assauts russes.