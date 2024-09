Europe: des intempéries majeures annoncées dans cette région

Photo d'illustration : Pixabay

En Europe, l’été est passé et c’est l’automne qui arrive. Et qui dit changement de saison, dit forcément… Changement de météo. Les beaux jours ensoleillés sont terminés et c’est désormais la pluie qui s’apprête à prendre le relais. C’est notamment le cas dans cette partie du Vieux Continent.

En effet, l’Europe centrale va connaître de lourdes intempéries dans les jours à venir. De très fortes pluies, de même que des chutes de neige, vont avoir lieu en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie ainsi qu’en Autriche. Selon les prévisions, ce sont jusqu’à 300 mm d’eau qui pourraient tomber en l’espace de 48 heures seulement ! Des chiffres anormalement élevés.

Publicité

L’Europe centrale, face aux défis climatiques

Ces risques de précipitations majeures s’expliquent notamment à cause d’une grande dépression active, entre la mer Adriatique et la Pologne. Celle-ci fait suite à une violente chute des températures dans la région. Cette dépression, qui amène de l’air chaud, suppose un “conflit” entre deux masses d’air, sur plusieurs centaines de kilomètres… En plein milieu du continent européen, donc.

Si le chiffre de 300 mm annoncé pourrait arriver dans le pire des cas, ce sont surtout des cumuls allant de 150 à 250 mm qui sont attendus, ce qui pourrait d’ailleurs engendrer de fortes inondations. Les régions concernées sont prévenues et nul doute que tous les moyens seront mis en place pour anticiper et réagir afin d’accompagner citoyens et entreprises face aux défis annoncés.

Vent et neige, également attendus

Pour ce qui est du vent, des rafales allant jusqu’à 100 km/h, localement, sont attendues en République tchèque. De fortes chutes de neige pourraient également avoir lieu, particulièrement dans les Alpes autrichiennes ou entre 1.5 et 2 mètres de tombées sont annoncées au-dessus de 2.000 mètres. Le week-end s’annonce donc particulièrement compliqué.