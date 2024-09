Europe : deux Maghrébins naturalisés après avoir sauvé un septuagénaire

Photo Unsplash

Le précédent Mamoudou Gassama

Le 26 mai 2018, Paris assistait à un acte de bravoure exceptionnel. Mamoudou Gassama, un jeune Malien de 22 ans sans papiers, escaladait à mains nues la façade d’un immeuble pour sauver un enfant de 4 ans suspendu dans le vide au quatrième étage. En moins de 40 secondes, le jeune homme grimpait de balcon en balcon, au péril de sa vie, pour mettre l’enfant en sécurité. Cette prouesse, filmée par des passants et devenue virale sur les réseaux sociaux, a propulsé Gassama au rang de héros national. Surnommé « Spiderman » par les médias, il a été reçu à l’Élysée par le président Emmanuel Macron deux jours après son acte héroïque. Le chef de l’État lui a alors promis la nationalité française et un engagement dans les sapeurs-pompiers de Paris. Cette naturalisation express, bien que controversée, a illustré la reconnaissance de la République envers un acte de courage exceptionnel, transcendant les débats sur l’immigration.

Un héroïsme récompensé en Espagne

Aujourd’hui, c’est au tour de l’Espagne de saluer la bravoure de deux jeunes Marocains. Hamza et Abdessamad, tous deux âgés de 23 ans, ont reçu la nationalité espagnole après avoir secouru un septuagénaire en danger. Leur acte de courage n’est pas passé inaperçu auprès des autorités espagnoles, qui leur ont décerné une médaille du mérite de la protection civile. Cette distinction a ouvert la voie à une demande de naturalisation exceptionnelle, récemment approuvée par le gouvernement espagnol. La décision, publiée au Journal officiel de l’État, marque un tournant décisif dans la vie de ces deux jeunes hommes qui ont risqué leur vie pour en sauver une autre.

Des parcours semés d’embûches

Les histoires d’Hamza et d’Abdessamad illustrent le périple souvent périlleux des jeunes migrants en quête d’une vie meilleure en Europe. Arrivés mineurs en Espagne, ils ont emprunté des voies dangereuses pour atteindre le sol européen. Abdessamad est entré légalement à Sebta à 17 ans, avant de se cacher sous un camion pour rejoindre la péninsule ibérique. Il a ensuite traversé le pays, passant par Malaga et Barcelone, avant de s’installer à Lleida. Hamza, quant à lui, a suivi un chemin similaire à l’âge de 16 ans, se cachant également sous un camion pour entrer en Espagne.

Leur intégration en Catalogne a été jalonnée de défis. Passés par des centres pour mineurs non accompagnés, ils ont dû faire preuve d’une grande résilience pour s’adapter à leur nouvel environnement. Abdessamad, qui nourrissait le rêve de devenir footballeur professionnel, vit aujourd’hui dans un appartement partagé à Lleida. Malgré les difficultés, il considère cette ville comme son foyer et cherche activement un emploi pour devenir autonome. De son côté, Hamza a su saisir les opportunités qui se sont présentées à lui. Après avoir suivi une formation en génie civil à l’Institut municipal d’Ocupació, il a décroché un poste dans une entreprise de démolition et travaille actuellement sur des projets municipaux.

Un nouveau chapitre s’ouvre

L’obtention de la nationalité espagnole représente pour Hamza et Abdessamad bien plus qu’un simple changement de statut administratif. C’est la concrétisation d’un rêve et la promesse d’un avenir plus stable dans le pays qu’ils ont choisi. Cette naturalisation leur ouvre de nouvelles perspectives, tant sur le plan professionnel que personnel, leur permettant de construire leur vie en Espagne sur des bases solides et reconnues.

Leur parcours met en lumière la complexité des enjeux migratoires en Europe, tout en soulignant le potentiel d’intégration et de contribution positive des jeunes migrants à leur société d’accueil, lorsqu’on leur en donne l’opportunité. L’acte de bravoure d’Hamza et d’Abdessamad a non seulement sauvé une vie, mais a également transformé les leurs de manière inattendue.

Leur histoire illustre comment le courage et l’altruisme peuvent transcender les frontières et les statuts, rappelant que derrière chaque parcours migratoire se cache une histoire humaine unique, capable de marquer positivement la société.