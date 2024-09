Europe: Macron taclé par un ancien leader dans son livre

Emmanuel Macron, taclé. En effet, le président français a été pris à partie dans un livre, par un ancien Premier ministre, qui n’a pas manqué de le qualifier de “véritable nuisance” dans son tout nouvel ouvrage retraçant ses mémoires. Voilà qui ne manquera pas de faire grincer des dents.

Cet ancien Premier ministre, c’est Boris Johnson. Celui-ci a, dans ses mémoires, d’abord dressé les louanges du chef de l’État, affirmant qu’il était un homme charmant, avec lequel il s’entendait particulièrement bien, les deux ayant eu des visions particulièrement similaires au sujet des grandes questions internationales. Il a toutefois peu apprécié son engagement en faveur d’une série de sanctions à l’encontre du Royaume-Uni.

Johnson recadre Emmanuel Macron

Il a ensuite moqué l’accent anglais de ce dernier, affirmant par la suite qu’il avait pu agir parfois, comme étant une vraie nuisance sur certains points. Est notamment reproché au gouvernement français et en particulier au chef de l’État, la position prise par la France dans le dossier des migrants qui traversent illégalement la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Un sujet toujours aussi sensible.

Pire encore, ce dernier a accusé Emmanuel Macron d’avoir utilisé la situation pour laisser passer un nombre plus élevé de migrants que ce qu’il n’aurait dû, dans le but de saper les efforts britanniques de lutte en la matière et, enfin, d’empêcher l’exécutif de reprendre le contrôle de ses frontières. Des accusations qui devraient faire parler jusqu’au plus haut sommet de l’État.

L’affaire des sous-marins, une victoire pour Boris Johnson

Enfin, Boris Johnson s’est félicité du coup dur rencontré par Paris, qui a perdu le contrat du siècle dans l’affaire des sous-marins vendus à l’Australie. Celui-ci a par ailleurs omis de dire qu’in fine, Canberra se retrouve dans une situation compliquée, car d’importants retards côté américain ont été annoncés. Une histoire qui, à l’époque, avait fait énormément de bruit au niveau international.