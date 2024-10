Automobile au Maghreb : ce groupe allemand inaugure une importante usine

Photo DR

L’attractivité de la Tunisie continue de se renforcer dans le secteur industriel, notamment dans la production de composants électroniques. Le 25 septembre, l’équipementier automobile allemand Marquardt a inauguré une deuxième usine dans le parc industriel d’El Fejja, à l’ouest de Tunis. Cet investissement, estimé à 200 millions de dinars (66,24 millions $), permettra de générer 1 500 emplois directs à terme.

L’usine de 33 000 m² sera spécialisée dans la fabrication de commutateurs, de capteurs et de composants électroniques de haute précision. Ce projet reflète l’engagement de la Tunisie à attirer des investissements étrangers dans des secteurs technologiques de pointe, consolidant ainsi sa position comme hub industriel régional.

Publicité

La Tunisie, grâce à ses infrastructures, son capital humain qualifié et sa proximité avec l’Europe, s’affirme comme une destination attractive pour les investisseurs internationaux. Les autorités tunisiennes, par le biais de l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA), ont souligné l’importance de tels investissements pour l’économie nationale, avec des perspectives de croissance et de modernisation du secteur industriel. Ce projet de Marquardt s’inscrit également dans une stratégie de développement durable, visant à utiliser des technologies de pointe et des pratiques respectueuses de l’environnement dans les processus de production.

« La Tunisie est et restera un site clé pour nous, et la région offre des conditions idéales pour nos plans de croissance. C’est ici que nous fabriquons les éléments de commande qui façonneront les intérieurs des véhicules de demain. En parallèle, nous créons de nouvelles perspectives pour de nombreux ingénieurs, techniciens et employés » a déclaré Harald Marquardt, le président du directoire du groupe Marquardt lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau site.

En plus des bénéfices économiques immédiats, l’ouverture de cette nouvelle usine permet aussi de renforcer les liens économiques entre la Tunisie et l’Allemagne, tout en ouvrant la voie à d’autres collaborations dans le secteur des industries électroniques et mécaniques.